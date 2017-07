Saganov šéf vracia úder rozhodcovi, ktorý vylúčil Peťa z Tour: Prišli sme kvôli vám o milióny!

Marien tvrdil, že Saganov prípad preberali v súkromí a dospeli k jedinému rozhodnutiu – diskvalifikácii slovenského pretekára. Zároveň dodal, že cyklistika jednoducho potrebuje rozhodcu, ktorý by mal sledovať záverečné šprinty v televízii a definitívne rozhodnutie by bolo ihneď.

Reakcia Bory-hansgrohe nenechala na seba dlho čakať. „Som prekvapený, že Marien žiada o zavedenie videorozhodcu pre šprinty, pretože sme sa snažili ukázať komisárom z UCI video vo vysokom rozlíšení, ktoré malo dokázať, že Peter Sagan neurobil nič zlé, no absolútne ich to nezaujímalo,“ povedal športový riaditeľ Bory Ralph Denk pre portál cyclingnews.com.

Sagana diskvalifikovali po 4. etape, keď sa mu osudným stal pád Marka Cavendisha práve v záverečnom šprinte, v ktorom bol zapletený práve slovenský pretekár. Spomalené zábery ukázali, že Sagan bol v celej situácii nevinne a jeho vylúčenie z pretekov bolo nesprávne.

Denk poslal nielen Marienovi, ale celej jury poriadne ostré slová. Nechápe, ako teda mohli vylúčiť Sagana, ak nemali podrobné video zo šprintu. „Bolo to zásadné rozhodnutie, takže by mali používať televízne zábery a ďalšie videozáznamy predtým, ako príjmu akékoľvek konečné rozhodnutie, nemali by sa spoliehať len na ľudské oko. Robia to tak aj v iných športoch, mali by s tým teda začať aj v cyklistike.“

Podľa riaditeľa Bory-hansgrohe kvôli nesprávnemu rozhodnutiu jury prišli nemecký tím a sponzori o milióny. „Je to ťažké presne vypočítať, ale Peter bol v skvelej kondícii a pred vylúčením dokázal vyhrať etapu. Mohol potom vyhrať oveľa viac, bol to veľký úder pre náš tím a pre sponzorov, keď ho diskvalifikovali. Bolo to obrovské sklamanie a stále nedokážeme pochopiť, prečo nám to urobili. Dúfam, že sa spôsob rozhodovania na Tour de France v budúcnosti zmení. Máme veľa sponzorov, ktorí do nášho športu vložili milióny, každý potrebuje vedieť, že pravidlá sú férové.“

Denk si následne pomohol prirovnaním zo sveta motorizmu, ktorý rozhodcom z cyklistickej UCI dáva za príklad. „Pozrite sa na formulu 1. Keď príde k havárii, môžu si zavolať pilotov a vypočujú ich predtým, ako rozhodnú. Komisári UCI nikdy nehovorili s Petrom, alebo aspoň s Markom Cavendishom. Ten nehodil všetku vinu na Sagana. A čo na to UCI? Nevypočula ho. To jednoducho nie je správne!“

