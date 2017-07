Saganov tím platí na Tour de France tvrdú daň: Toto si nepredstavoval ani v najhoršom sne!

Na Boru sa valí jedna katastrofa za druhou. Majka spadol v 9. etape z bicykla, počas zjazdu z Col de la Biche, keď koncom nohy zavadil o zem a spadol. Do cieľa prišiel s veľkou stratou 36 minút a 21 sekúnd, následne ho previezli do nemocnice. Na žltý dres tak mohol zabudnúť a včera svoje účinkovanie na Tour vzdal. Pre nemecký tím to je ďalšia výrazná strata.

Po štvrtej etape diskvalifikovali majstra sveta Petra Sagana, v deviatej etape nestihol prísť do cieľa v stanovenom limite jeho brat Juraj. Ten tak na prestížnej Tour tiež skončil. Majku pritom spolu s Petrom Saganom pred štartom celých pretekov pasovali do pozície lídrov tímu. Poľský cyklista opísal po páde chvíle hrôzy.

„Našťastie nemám nič zlomené, ale odreniny sú dosť veľké. Myslím, že som prvýkrát plakal od bolesti po páde z bicykla. Bolo to hrozné. Pre bolesti ledva dýcham, nemá preto žiadny význam pokračovať v pretekoch. Museli sme spraviť správne rozhodnutie pre moje zdravie a ďalšiu sezónu,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti Majka.

Šéf Bory Hansgrohe Ralph Denk mal po 3. etape veľkohubé vyjadrenia, že si veria na zisk žltého a zeleného dresu. Tiež tvrdil, že by v budúcnosti rád angažoval obhajcu prvenstva Chrisa Frooma. Realita je však momentálne taká, v tíme mu prakticky zostali iba pomocníci, ktorí stratili svojich lídrov Sagana a Majku.