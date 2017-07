Saganov veľký konkurent v tom má jasno: Ako zdolať Petra? Jedine TAKTO!

Muž v zelenom drese, ktorý má po dvoch etapách na slovenského pretekára 49-bodový náskok, však pochybuje, že môže celú bodovačku vyhrať. „Keď sa pozriete na predošlých päť Tour de France, vždy zvíťazil Peter Sagan,“ skonštatoval Kittel po víťazstve v 2. etape z Düsseldorfu do Liège.

„Vždy tam bol šprintér, ktorý vyhral štyri etapy, no nemal ani najmenšiu šancu vyhrať súťaž o zelený dres. Jediný spôsob, ako vyhrať toto tričko, je, že Sagan ochorie alebo bude musieť odstúpiť z iných dôvodov,“ pokračoval pre akreditované médiá.

„Pozrite sa na predchádzajúce ročníky, vždy tam boli veľmi úspešní špurtéri. Vlani Mark Cavendish, rok predtým André Greipel a predtým zas ja, no nik z nás nemal šancu ísť v Paríži do zeleného,“ vymenoval. Pre spresnenie dodávame, že vlani Cavendish dobrovoľne odišiel z TdF predčasne, aby sa mohol pripravovať na olympiádu v Riu a samotný Sagan vyhral tri etapy. Greipel v roku 2015 viedol bodovačku od 2. po 7. etapu a znova po 10. diely pretekov, no dres si neudržal. Po Kittelových štyroch prvenstvách v sezóne 2014 – pričom tri dosiahol v prvých štyroch etapách – zmenili organizátori systém bodovania, ktorý zvýhodňuje víťazov etáp vyšším bodovým prídelom na úkor súperov.

Na otázku, či by sa systém nemal zmeniť opäť, Kittel uviedol, že je to na rozhodnutí organizátorskej ASO. „Sú zodpovední a je na nich, akého pretekára chcú v tomto drese vidieť. Momentálne to rozhodne favorizuje všestranného jazdca a nie čistokrvných špurtérov,“ zhodnotil.

Zelený dres si oblieka líder bodovacej súťaže Tour de France. Body sa udeľujú v cieli každej etapy (v rovinatých viac) a na šprintérskych prémiách v každý deň pretekov. Tie sú umiestnené v rôznych etapách inak, často si najväčšiu porciu uchmatnú jazdci v úniku. Peter Sagan vyhral zelený dres v rokoch 2012 – 15 a jediný triumf ho delí od vyrovnania rekordu Erika Zabela, ktorý má na konte šesť prvenstiev.