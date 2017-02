Saganova popularita nemá konca: V Česku kvôli nemu skolabovala doprava!

Potvrdili to najskôr slová Saganovej manželky Katky, ktorá opísala situáciu z austrálskych pretekov Tour Down Under. „Tak ako všade, kde sa objavíme, Peťo vzbudil obrovský záujem zo strany fanúšikov. Privítali ho naozaj neskutočne, veľmi vrelo a srdečne,“ priblížila situáciu od protinožcov vo svojom blogu.

Saganovu cyklistickú výnimočnosť analyzoval spomínaný Svorada. „Je výnimočný, a keď je v tíme pretekár, ktorý môže vyhrať veľké preteky, aj jeho tímoví kolegovia sú schopní vydať zo seba omnoho viac energie, než by to bolo v prípade, ak by takého jazdca nemali,“ povedal pre denník SME s vysvetlením, že vzniká zaujímavý paradox: tím s 2-3 zvučnými českými menami urobí menší úspech ako slovenský tím, ktorý má jedno eso v rukáve – Sagana.

Napriek tomu, že dvojnásobnému majstrovi sveta nevyšla olympiáda v Riu de Janeiro, kde sa rozhodol štartovať v horskej cyklistike, jeho popularitu to nenaštrbilo. Práve naopak. „Keď sa Peter pred olympiádou rozhodol, že bude štartovať v horskej cyklistike a jedny z pretekov absolvoval aj v Českom pohári v Tepliciach, tak tam skolabovala doprava, pretože všetci sa naňho prišli pozrieť. Peter je výnimočný prípad, pretože má fanúšikov po celom svete. A je to dané aj tým, že je veľký šoumen,“ hovorí Svorada.