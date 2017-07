VIDEO Saganove slová plné zúfalstva a beznádeje: Viete, čo ho najviac trápi?

Po tréningu v Monaku, kde aj s manželkou býva, si ho po belgickej televízii VTM odchytila aj nemecká ZDF. Témou rozhovoru bol, ako inak, kontroverzný koniec na Tour.

„Spomalené zábery zo zrážky som si pustil niekoľkokrát. Pomocou techniky, ktorá je dnes k dispozícii a ktorá mi poskytla rôzne uhly pohľadu, si myslím, že sa rozhodcovia unáhlili. Máme spomalené zábery, pohľad zvrchu, spredu, sprava, zľava. To je niečo, čo jednoducho nemôžem akceptovať. Nerozumiem, ako mohli vyniesť ortieľ tak rýchlo. To je to, čo jednoducho nemôžem stráviť,“ povedal pre nemeckú televíziu Sagan.

Hoci povedal, že akceptuje skutočnosť, že je preč z Tour de France, so spôsobom, ako sa udialo rozhodnutie, nikdy nebude súhlasiť. V Saganovom hlase boli jasne cítiť smútok, beznádej a mierne zúfalstvo. „Celú prípravu som sústredil na Tour de France a teraz som namiesto pretekania na francúzskych cestách doma v Monaku. Hoci som stále vo Francúzsku, nie je to predsa to isté. Prvý raz mi nezostáva nič iné ako len sledovať Tour de France v televízii. Aj to však má niečo do seba.“

Sagan na škandalózne rozhodnutie jury zabúda len ťažko, no snaží sa prísť na iné myšlienky. „Nemôžem ísť hlavou proti múru. To je všetko, čo k tomu môžem dodať.“