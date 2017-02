Saganovi rodičia žijú oddelene: Otec v prepychu, mama má ledva na telefonát

Do Saganovej rodnej Žiliny sa vypravili holandskí žurnalisti z denníka NRC Handelsblad. Na portáli nrc.nl zverejnili rozsiahlu reportáž. Objavujú sa v nej mnohé citlivé informácie, ktoré slovenskí novinári síce poznali, no z úcty k päťnásobnému víťazovi bodovačky na Tour de France ich doteraz nezverejňovali. Samotný Peter si článok v angličtine zazdieľal na svojej stránke na Facebooku. Proti jeho obsahu tak zrejme nemá žiadne námietky.

Do Monaka len na pozvanie

Rodičov Petra Sagana navštívili v ich žilinskom dome. Otvorila im mama Helena. „Vedie nás cez tmavú halu do kuchyňo-jedálne. Potom vojde do ďalšej malej miestnosti, v ktorej hrá televízia. Neskôr sa ukáže, že to je jej spálňa. Dve miestnosti po šesť štvorcových metrov, to je priestor, kde žije,“ opísali. Na stene v kuchyni sa nachádzjú Petrove fotky z detských čias, na jednej z nich vedľa neho stojí brat Juraj. Nechýbala ani detská kresba od najstaršieho brata Milana.

Mama potom reportérom priniesla fotoalbum z ostatnej návštevy slávneho syna v Monaku. „Ide tam len vtedy, keď ju pozvú. Vraví, že si môže ledva dovoliť telefonát,“ píše sa ďalej v článku.

Petra im opísala ako veľmi živé dieťa, ktoré nevedelo obsedieť na jednom mieste. „Všetkých zvykol zabávať,“ pokračovala. Potom sa zarazila a zavolala manželovi Ľubomírovi, ktorý žije v inej časti domu. Chcela vedieť, čo smie a najmä čo nesmie prezradiť.

Otec má súkromné múzeum

Saganov otec má podľa nrc.nl vlastný vchod do domu. Najprv váhal, no napokon s reportážou súhlasil. „Dajte si papuče, inak vás nepustím,“ oznámil Holanďanom a vybral sa po schodoch. Steny lemovali trofeje. „Je ich 126. A to nie je ani polovica,“ oznámil im. Niektoré z nich vyjazdil Juraj, no väčšinu Peter – na horských bicykloch, v cyklokrose i na ceste.

Pán Ľubomír zakázal novinárom fotiť, a tak si po vstupe do jeho časti príbytku vystačili s farbistým opisom. „Kontrast s Heleninou časťou domu nemohol byť väčší,“ podotkli. Dojem dotvárala dlážka z prírodného kameňa. „Toto je moje súkromné múzeum. Dával som to dokopy tri roky,“ priblížil.

„Kuchyňa sa chváli ostrovčekom na varenie ako z katalógu. Je tam malý bar s transparentnou chladničkou zásobenou plechovkami energetického nápoja. Oproti dizajnovému koženému gauču v obývacej časti visí gigantická televízna obrazovka. Steny sú zdobené zelenými prilbami, zelenými fľaškami a zelenými dresmi z Petrových čias v prvom profitíme Liquigas,“ pokračovali v opise.

„Vyhrá klasiku, potom zelený dres“

V strede bytu sa nachádza pätica osvetlených bicyklov. „Na tomto jazdil prvýkrát ako profík, na tomto vyhral prvý zelený dres na Tour,“ pochválil sa hrdý otec. Vedľa bicyklov stáli tucty zelených pohárov, každý za deň, ktorý strávil Peter Sagan v zelenom tričku na TdF. Bolo ich veľa, veď je päťnásobný celkový víťaz bodovačky.

Tento rok sa vraj chystá na šiesty triumf, čo sa doteraz podarilo len Erikovi Zabelovi. „To je jeho hlavný cieľ. Ale najprv musí vyhrať Paríž – Roubaix,“ povie Ľubomír Sagan o slávnej jarnej klasike, ktorá mu zatiaľ chýba v bohatej zbierke.

Tvrdí, že nový tím Bora-Hansgrohe je pre Petra ideálny, pretože mu dovolili vziať si osvedčených členov tímu. „Môj syn našiel mier a pokoj. V Monaku. A tiež vo svojom srdci,“ dodá s pátosom.

„Bude smetiarom?“

Reportéri z NRC Handelsbladu sa stretli aj so Saganovými kamarátmi z mladosti a prvým trénerom Petrom Zánickým. Podľa neho nebude mať Peter dlhú kariéru. „Ak sa udeje niečo, čo sa mu nebude páčiť, skončí s tým. Nemôžete mu vziať slobodu. Stále si spolu chodíme zatrénovať, keď je v Žiline a považujem to za svoju prácu, aby som ho udržal v dobrej nálade, aby si to užil. Kedysi sme potom chodili do miestnej kaviarne, no teraz radšej uteká domov,“ porovnáva. Peter je totiž najobletovanejší Žilinčan a keď sa objaví v rodnom meste, nemá trochu pokoja.

A čo by mohol robiť, keď ukončí (už teraz) úchvatnú cyklistickú kariéru? Mama Helena v tom má jasno. Chce, aby si dokončil vzdelanie na Spojenej škole v Žiline, kde je športové gymnázium a stredná odborná škola drevárska. Chýbajú mu dva roky. „Stále je to pre mňa hrozné. Juraj si školu dokončil, má zadné vrátka. Som na to hrdá. No čo bude robiť Peter? Bude smetiarom?“ prekvapila pani Saganová. S aktuálnym príjmom 6 miliónov eur ročne si jej syn zrejme zvládne našetriť na dôchodok.