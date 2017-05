Gymnastická legenda by dnes oslávila 75 rokov: Tvrdý životný osud zlatej Čáslavskej!

Věra Čáslavská sa narodila 3. mája 1942 v Prahe. S gymnastikou začala v 14 rokoch pod vedením slávnej Evy Bosákovej. Bola trpezlivá a na tréningoch drela, na súťažiach cvičila bezchybne a zároveň elegantne. Tvrdá drina sa vyplatila. Po striebre zo súťaže družstiev na OH 1960 v Ríme získala na OH v Tokiu 1964 štyri medaily, z toho tri zlaté. O ďalšiu ju pripravil pád na bradlách. V Mexiku na OH 1968 Věra vybojovala štyri zlaté a dve strieborné medaily.

Jednu z nich s ruskou gymnastkou, takže na stupienku stáli obe. Věra na znak protestu proti invázii spojeneckých vojsk do Československa otočila pri sovietskej hymne hlavu nabok. Ako symbol odporu ju odvtedy vnímal celý svet. „Ak bol pád z bradiel v Tokiu mojou malou osobnou tragédiou, potom víťazstvo v Mexiku nemohlo nič zmeniť na našej celonárodnej tragédii,“ vyhlásila Věra. Po triumfálnom návrate do vlasti ju vypočúvala Štátna bezpečnosť.

Napriek nátlaku odmietla odvolať svoj podpis pod manifestom Dvetisíc slov a dostala sa na čiernu listinu. Zarábala si upratovaním. Všetko sa zmenilo až po novembri 1989, keď pracovala ako poradkyňa prezidenta Václava Havla a predsedníčka Českého a Československého olympijského výboru. Ani v osobnom živote si veľa šťastia neužila. Ešte v Mexiku si vzala atléta Josefa Odložila, s ktorým sa však po 19 rokoch rozviedla.

V auguste 1993 sa jej syn Martin a muž Josef na diskotéke v Domašově pobili. Josef vážnym zraneniam podľahol, syna odsúdili na štyri roky väzenia. Prezident Havel mu dal milosť. Věru hospitalizovali v psychiatrickej liečebni, potom žila v dome s opatrovateľskou službou. Jej priateľka, režisérka Olga Sommerová, o nej nakrútila dokument Věra 68. V roku 2015 Čáslavskej diagnostikovali rakovinu pankreasu a o tri týždne podstúpila náročnú operáciu.

„Snažím sa do toho ísť s gurážou,“ uviedla nezlomná bojovníčka. Nasledovalo niekoľko sérií chemoterapie, po ktorých nemohla jesť. Prežívala iba na infúziách, za krátky čas schudla vyše 15 kg. O rok neskôr pre zhoršený stav musela zrušiť plánovanú cestu na OH v Riu do Janeiro.

Ani tak nemyslela na seba, ale apelovala na prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha, aby českej krasokorčuliarke Martine Sáblíkovej dovolili súťažiť v cyklistickej časovke žien. Žiadosti MOV nevyhovel. Zlatá Věra 30. augusta 2016 vo veku 74 rokov po ťažkej chorobe zomrela. V najťažšom boji neuspela.