Šéf lyžovania Repka o kauze so Zuzulovou a spol. natvrdo: Nepodpíšu, tak nebudú reprezentovať!

„Kedy sa konečne dá všetka špina do poriadku a budem sa môcť venovať len športu. Ešteže ten šport naozaj milujem, lebo toto už je naozaj len pre silné žalúdky," rozčuľovala sa aj naša jednotka v zjazdovom lyžovaní Veronika Velez Zulová potom, čo si prečítala spomínaný email.

Spolu s Petrovou Vlhovou i bratmi Andreasom s Adamom Žampom však svorne tvrdia, že aj napriek hrozbám od SLA dokument nepodpíšu. Hlavným dôvodom bol šibeničný termín, ktoré mali na to, aby štatút reprezentanta podpísali. V takomto prípade hrozilo našej štvorici, že nebudú môcť súťažiť vo Svetovom pohári. Posledný termín, kedy tak mali urobiť mali podľa požiadavky SLA do 27.12.2016.

Čo teraz? „Nič, svet sa nezrúti," spustil šéf SLA František Repka, ktorý sa napokon spolu so svojimi kolegami rozhodol, že ustúpi. „Všetci štyri môžu naďalej pretekať. Rozhodli sme sa, že túto záležitosť budeme riešiť až po Svetovom pohári vo Flachu," doplnil Repka, ktorý zároveň aj vysvetlil, prečo našim borcom poslali štatút na poslednú chvíľu a dali im šibeničný termín.

„Ostatní reprezentanti s tým nemali problém. My nechceme od nich nič viac, čo podpisujú aj športovci v iných krajinách. Podpis štatútu vyžadujú pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Bez neho nemôžu pretekať vo Svetovom pohári. My sme si to nevymysleli. A prečo sme celú záležitosť riešili takto neskoro a rýchlo? Pretože doteraz sme sa museli zapodievať so súdnymi spormi, ktoré vedú práve spomínaní reprezentanti s našou asociáciou," dodal Repka.

Nuž, uvidíme ako celá kauza dopadne. Jedno je však isté, tých sporov už stačilo a na Slovensku by sme si konečne mali vážiť športovcov, ktorý nám robia dobré meno.