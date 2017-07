Šéf rozhodcov prehovoril o vylúčení Sagana, ktoré nemalo byť: Až teraz si priznali pravdu!

Marien poprel, že jury najprv vydala rozhodnutie o časovej aj bodovej penalizácii P. Sagana, ktoré po hodine zmenila na vylúčenie z pretekov pre nečistý, či neregulárny šprint s dôsledkom ohrozenia ďalších pretekárov.

"V súkromí sme sa radili o možnostiach, ktoré sme ale verejne neoznámili. Rozhodnutie bolo napokon len jediné - to o diskvalifikácii Petra Sagana," uviedol Marien, cituje ho aj špecializovaný web Cyclingnews.

Zatiaľ čo rozhodcovia vylúčili Sagana za agresívnu jazdu, fanúšikovia z množstva videozáznamov posudzujúcich sporný moment šprintu z rôznych uhlov na internete videli, že Brit Mark Cavendish padal už predtým, než Sagan smerom k nemu vysunul svoj lakeť. Inými slovami, Sagan Cavendishovi k pádu, po ktorom si zlomil lopatku a tiež musel opustiť pelotón TdF, nepomohol. Marien v tejto súvislosti vyjadril nádej, že Medzinárodná cyklistická únia v budúcnosti začne využívať videorozhodcov na posudzovanie takýchto sporných situácií, aby sa mohli prijímať správne rozhodnutia.

"Malo by to byť ako vo futbale. Videorozhodca by mal sledovať šprinty v televízii a rozhodnutie by mohol prijať prakticky ihneď. Nie neskôr, ako sa to teraz deje v takýchto prípadoch," myslí si Marien.

Belgičan uviedol, že na Tour de France sa po druhý raz ocitol v úlohe hlavného rozhodcu, vrchným komisárom jury bol už aj na Giro d´Italia a tiež na ostatných dvoch olympijských hrách. Priznal však, že dosiaľ nikdy vo svojej kariére sa nestretol s takým výrazne nesúhlasným postojom fanúšikov, ako teraz po diskvalifikácii Sagana.

"Keď sme vydali rozhodnutie o jeho vylúčení, dostal som správu od dobrého priateľa v znení ´Nepozeraj sa na televíziu, nečítaj noviny ani emaily, a tiež nesleduj facebook či twitter.´ Ja sám som dostal množstvo emailov z celého sveta. Mám z toho pocit, že čokoľvek by sme ako rozhodcovia urobili, nebolo by nikdy dobré," skonštatoval Belgičan.

Marien bol hlavným rozhodcom na Tour de France predtým v roku 2011. V tejto súvislosti pridal postreh, ako sa za šesť rokov tieto preteky zmenili v očiach fanúšikov. Tour sa podľa jeho slov stala monštrom v popularite, vyplýva to najmä z neúmerného nárastu reakcií ľudí napríklad na twitteri. "Každý má svoj názor, každý si chce niečo povedať a najviac toho píšu tí, ktorí nie sú priamo zainteresovaní."