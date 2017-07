Šéf rozhodcov prehovoril o vylúčení Sagana: Tieto slová Slovákov rozzúria ešte viac!

„Pred začiatkom Tour de France sme varovali šprintérov, že každý šprint budeme sledovať naozaj pozorne. A to sme urobili aj v tomto prípade. Mali sme mimoriadne dlhú diskusiu, nebolo ľahké prijať takéto rozhodnutie. Nie je to o Saganovi, je to o skutku, ktorý pretekár urobil,“ povedal prezident rozhodcovskej komisie UCI Philippe Marlen.

S jeho vysvetlením nebude zrejme väčšina Slovákov súhlasiť najmä po videách, v ktorých sa ukázalo, že v Cavendishovom páde bol Sagan nevinne. „Sme stále na začiatku Tour de France, toto bol moment, aby sme si stanovili hranice, a to sme aj urobili. Jury sa rozhodla diskvalifikovať Petra Sagana pre mimoriadne vážny manéver v záverečnom šprinte. Článok 12.1.040 hovorí, že komisia môže poslať domov cyklistu po veľmi vážnom porušení. Vzhľadom na tento prípad môžeme tento článok aplikovať. Nezáleží nám na mene Sagan, táto diskvalifikácia je jednoducho kvalifikovaná a oprávnená.“

Následne Marlen dodal, že Saganov „manéver“ vyhodnotila komisia ako úmyselný, preto ho bez pardonu poslala domov. „V každom šprinte sa niečo stane. Ale čo sa stalo tam, vyzeralo ako účelné, takmer to vyzeralo, akoby Sagan udrel súpera.“