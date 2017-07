Šéf tímu Sky vypenil na novinára: Nie ste pozvaný, písali ste o mne s**čky!

Nielen politickí, ale aj športoví novinári to majú so svojimi respondentmi občas poriadne zložité. Najmä, keď s nimi potom prichádzajú do kontaktu. Na žurnalistu z prestížneho cyklistického webu vypenil šéf tímu Sky Dave Brailsford (53). Hoci sa Brit hrdí titulom „Sir“, ako džentlmen sa rozhodne nesprával.