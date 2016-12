Senzačná Vlhová vyrovnala maximum: Druhé kolo dala ako z ríše snov!

V utorok v rakúskom Semmeringu skončila ôsma v náhradných pretekoch za novembrový Lake Louise a v stredu bude štartovať v pôvodne termínovanej súťaži technicky najnáročnejšej alpskej disciplíny.

Víťazkou pretekov sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová a dosiahla svoj druhý obrákový triumf celkovo 24. v pretekoch SP. Druhá skončila Francúzka Tessa Worleyová (+0,78 s) a tretia Talianka Manuela Mölggová (+1,09 s). Vlhová zaostala v súčte 1,65 s a vyrovnala svoje obráková maximum z úvodu sezóny v Söldene. Dvadsaťjedenročná Slovenka dosiahla dvanáste umiestnenie v prvej desiatke pretekov SP. V priebežnom poradí disciplíne je na 11. a v celkovej klasifikácii na 9. priečke.

V 1. kole Vlhová približne v polovici pretekárskeho svahu vyšla v jednom z oblúkov trochu z rovnováhy a do cieľa sa to prejavilo na sekundovej strate. V hornej časti mala pritom 11. najlepší medzičas. Práve úvodná fáza súťaže bola kritériom jazdy Shiffrinovej, dole však trochu zaváhala a do 2. kola si preniesla náskok 27 a 49 stotín pred Taliankami Manuelou Mölggovou a Martou Bassinovou.

Vlhová sa s mankom 1,45 s a usadila sa na 21. priečke. "Trať nebola už úplne ideálna, ale nebolo to ani zlé. Napriek teplému počasiu to tu pripravili ľadovo. Je to riadne nabité, veď od desiateho miesta mám len nejaké štyri desatiny. Takže mám šancu a pôjdem naplno," povedala pre TASR Vlhová.

A predsavzatie jej vyšlo, aj keď to opäť nebola čistá jazda. V snahe o čo najpriamejší atak jej dva-trikrát vyhodilo lyžu z oblúku, čo ju stálo vedenie. Vlhová sa však zaradila len tesne 4 stotiny za vedúcu Rebensburgovú a dlho z druhej pozície neklesla. Napokon z toho bol posun o 13 priečok.