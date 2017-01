Sexi Vonnová so šokujúcim vyhláseniami: Po zranení si to chcem rozdať s desiatkami chlapov

Je idolom viacerých športovcov a aj v našich končinách si vyslúžila obdiv. Napríklad aj od Dominiky Cibulkovej, ktorá považuje Vonnovú za jednu z najhúževnatejších športovkýň. Americká kráska už prekonala množstvo zranení, momentálne sa zotavuje zo zlomeniny ruky a plánuje ďalší comeback. „Zatiaľ je všetko dobré, neviem sa dočkať návratu na zjazdovky,“ uviedla víťazka rekordných 76 pretekov Svetového pohára.

Vo veku 32 rokov je na mieste aj otázka o konci športovej kariéry, zrejme posledným vrcholom sympatickej blondíny bude olympiáda v roku 2018. Po nej by rada otestovať svoju výkonnosť ešte aj na inom fóre. „Posledné preteky by som chcela odjazdiť s mužmi a niektorých z nich aj poraziť,“ praje si Vonnová, pre ktorú by to bol dozaista splnený sen. Už pred piatimi rokmi požiadala Vonnová o udelenie výnimky, aby mohla pretekať s mužmi, avšak Medzinárodná lyžiarska federácia tento počin zamietla s vysvetlením, že zástupca jedného pohlavia nemôže súperiť s tým druhým.

„Už som toho dosiahla viac než dosť, ale pretekať s mužmi? To by som si skutočne chcela splniť tento sen,“ rozhodne tvrdí americká lyžiarka. Experti sa zhodujú, že v niektorých zjazdoch má Vonnová šancu mužov poraziť, no podstatný je profil trate. Napríklad na extrémne obtiažnom obrovskom slalome v Kitzbuhelli by bola prakticky bez šance.