Shiffrinová si po menšej kríze vyliala srdce: Prekvapí vás, s čím sa chce prebúdzať!

Bez okolkov na rovinu povedala, to čo v týchto dňoch prežíva i to po čom naozaj túži. „Neviem kam smerujem, ale viem, že to bude dlhá cesta. A ja neviem, kam idem, ale viem, že to bude dlhá cesta. Najradšej by som však chcela ráno vstávať s pohárom bieleho vína," vyznala sa Mikaela, ktorá v poslednom slalome vo Flachau skončila až tretia, keď jej Švédka Frida Hansdotterová nadelila takmer sekundu.

Napriek tomu stále patrí medzi top favoritky pred každým "sveťákom". Jej čísla totiž hovoria jasne. Má len 21 rokov, ale už má na konte 27 víťazstiev Svetového pohára. Mnohí jej predpovedajú, že môže prekonať legendárneho Stenmarka, ktorý vyhral 86 pretekov SP. „Je to príliš ďaleko, ale bolo by to naozaj pekné," doplnila Shiffrinová, ktorá aj napriek posledným nevýrazným výkonom stále vedie celkové poradie Svetového pohára. Jej náskok pred Larou Gutovou sa ale scvrkol už iba na 80 bodov.

V paralelnom slalome v Štokholme sa predstavia aj naše dve pretekárky. Celkovo sa na štart postaví 16 žien. Dvanásť najlepších slalomárok doplnili štyri najlepšie lyžiarky z celkového poradia.

Pre divákov je to jeden z najpútavejších Svetových pohárov. Nečudo, pretekárky proti sebe bojujú KO systémom zoči-voči. A zaujímavý je aj pre samotné lyžiarky. Víťazka, ktorá uspeje v štyroch vyraďovacích súbojoch, dostane až 63-tisíc eur.