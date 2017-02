Situácia v slovenskom lyžovaní je, aká je: Smutná správa pre Velez Zuzulová a spol. tesne pred vrcholom sezóny!

Najväčšie nádeje bude naša výprava vkladať predovšetkým do našich dievčat. Veronika Velez Zuzulová sa predstaví v slalome a jej mladšia kolegyňa Petra Vlhová si okrem tejto disciplíny ešte zmeria sily so súperkami v obrovskom slalome. „Medaila pre Slovensko? Bolo by to skvelé. Lenže v našom športe, v ktorom neraz rozhoduje stotinka sekundy, sa o cennom kove nikdy dopredu nedá hovoriť,“ povedal šéf alpských disciplín pre šport.sk.

Kým v iných krajinách reprezentantov federácie a asociácie motivujú napríklad aj zaujímavou finančnou prémiou, u nás také niečo nehrozí. „Prémie sme nevypísali. Slovenská lyžiarska asociácia je totiž momentálne v takej finančnej situácii, v akej je,“ vysvetľoval Rajčan.

Tak či tak naši borci sú pripravení zabojovať o výsledky vo Švajčiarsku aj bez toho. V akcii sa predstavia štyria naši muži a rovnaký počet žien. Veľká premiéra čaká naše mladé dve pretekárky iba 16-ročná Klaudia Nemcová a 17-ročná Tereza Jančová.

Žampa skrížil plány v tímovej súťaži

V mužskej nominácii sa okrem bratov Adama a Andreasa Žampovcov ušli miesta aj pre špecialistu na kĺzavé disciplíny Martina Bendika, ako aj pre bronzového medailistu z alpskej kombinácie z práve prebiehajúcej Svetovej zimnej univerziády v Almaty Mateja Falata.

Medzi mužmi už tradične najviac očakávame od bratskej dvojice. Ten prvý menovaný a starší však bojuje so zranením členka. „Určite pôjde slalom, ktorý je na programe až v posledný deň šampionátu. Možno to skúsi aj v superkombinácii. Závisieť to bude od jeho zdravotného stavu,“ doplnil Rajčan.

Čítajte viac Vlhovej otec naložil asociácii: Títo traja ľudia škodia slovenskému lyžovaniu

V St. Moritzi sa tiež pôjde tímová súťaž, kde by mohli Slováci uspieť. Bratia Žampovci, Velez Zuzulová a Vlhová tvoria silné kvarteto. No práve pre spomínané zranenie Adama to také jednoduché nebude. „Pre zranenie Adama sa Veronika rozhodla, že bude štartovať iba v slalome. Družstvo však chceme postaviť,“ dodal Rajčan.

Dianie z lyžiarskeho šampionátu vám prinesieme EXKLUZÍVNE z miesta diania na Pluska.sk.