Škandál legendárneho bobistu: Skončil Jagnešák v putách pre šport alebo minulosť?

Národná kriminálna agentúra ho zadržala cez víkend. Počas neho urobila viacero policajných razií. Okrem toho zadržali členov údajnej mafiánskej skupiny takáčovcov. Tých podozrievajú najmä zo založenia zločineckej skupiny, niektorých z hrubého nátlaku či marenia výkonu úradného rozhodnutia. Potvrdil to predstaviteľ úradu Špeciálnej prokuratúry Alexander Bíró.

U niektorých žiada väzbu pre obavu, aby nemohli pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov, a tak mariť vyšetrovanie. U niekoho aj preto, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti a tiež pre obavu, že by sa dal na útek alebo sa skrýval. Milan Jagnešák je priekopník bobov na Slovensku. Už dlhé roky reprezentuje našu krajinu na olympiáde a v porovnaní s ostatnými športmi poberal celkom štedré dotácie.

Podľa dostupných informácií na stránke ministerstva školstva od roku 2009 do roku 2017 dostal od štátu takmer 1,2 milióna eur, ktoré spravoval a používal na športovú činnosť. Keďže v tomto odvetví patrí medzi dinosaurov, robil to takmer sám. Či súvisí jeho zatknutie so športom, však nechce polícia konkretizovať. Pýtali sme sa teda v Slovenskom olympijskom výbore.

„SOV nemá žiadnu vedomosť o tom, že by dôvody zadržania Milana Jagnešáka mali akúkoľvek súvislosť s SOV a s pôsobením menovaného v slovenskom športe a v olympijskom hnutí. SOV bude plne rešpektovať výsledky policajného vyšetrovania,“ povedal šéf SOV Anton Siekel. Zväz bobistov sídli v Bratislave priamo v rodinnom dome Milana Jagnešáka.

Sekretárkou zväzu je jeho manželka Zdenka. Skúšali sme sa s ňou spojiť, ale nik z rodiny nedvíhal telefón a ani neotváral dvere v spomínanom dome v Bratislave. Vedľa Jagnešákovcov bývajú prominentní susedia, rodičia Adely Banášovej.

Počuli niečo o policajnej razii? „S Milanom sa poznáme, veď to je sused. Býva tam už tuším 10 rokov. Vôbec neviem, čo sa stalo. Dozvedel som sa to až z novín včera ráno. Prekvapilo ma to, máme veľmi dobré susedské vzťahy. Absolútne nič som si nevšimol, keďže veľmi teraz nechodím von,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ, známy slovenský prozaik, dramatik, diplomat a politik Jozef Banáš.