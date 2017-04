Škandalózny Fury po výzve od Joshuu opäť perlí: Šampiónovi poslal drsný odkaz

Priamo po súboji dvoch bývalých olympijských šampiónov (Kličko/Atlanta 1996, Joshua/Londýn 2012) víťaz vyzval svojho krajana, aby bol jeho ďalším súperom.

"Tyson Fury, kde si? Toto si chcel vidieť? Viem, že sa chceš vrátiť, tak do toho. Chcem dať zase šancu 90.000 ľuďom, aby sem prišli a videli dobrý box," vyhlásil Joshua, ktorý si vylepšil stopercentnú bilanciu v profiringu na 19-0.

@anthonyfjoshua challenge accepted. We will give the world the biggest fight in a 500 years. I will play with u. You are a boxers dream.