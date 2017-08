Slováci začali európsky šampionát prehrou: Tréner ich nešetril kritikou!

Slováci majú pred sebou ešte dve stretnutia v skupine. V nedeľu od 17.30 h nastúpia proti držiteľom bronzových medailí z uplynulého šampionátu Talianom a v pondelok na nich v rovnakom čase čakajú Nemci.

Slovensko - Česko 1:3 (-19, 28, -16, -17)

Rozhodovali: Murulo (Est.), Partiainen (Fín.)

Slovensko: Kohút (12), Lux (13), Chrtiansky (15), Zaťko (1), Mlynarčík (14), Ondrovič (3), libero Kubš, (libero Turis, Končál (0), Bencz (6), Ludha (1), Petráš (2), Prešinský

Česko: Beer (3), Džavornok (18), Finger (23), Michálek (13), Holubec (8), Janouch (2), libero Kryštof (libero Pfeffer, Hadrava (0), Démar, Galabov (0), Mach, Zajíček, Janouch, Zmrhal)

Úvodný súboj B-skupiny sa od úvodu vyvíjal v prospech Čechov. Tí hrali kompaktne a vďaka dobrým blokom aj úspešným útokom na sieti viedli 8:5. Rozhodujúci okamih prvého setu sa zrodil hneď v ďalšej výmene, najdlhšej v celom dejstve. Bod v nej získali Česi, ktorí pre seba získali aj set v pomere 25:19.

Aj druhé dejstvo začali lepšie Česi. Viedli 3:1, zverenci Andreja Kravárika však dokázali vyrovnať na 3:3 a neskôr sa dostali do vedenia 5:4 i 8:5. Slováci sa zlepšili najmä na blokoch, po jednom z nich sa zásluhou Luxa ujali vedenia 13:8. Za stavu 15:10 získal súper tri lopty za sebou a následne dokázal otočiť stav na 18:17. Dramatická koncovka setu však vyznela pre Slovákov, ktorí ho vyhrali 30:28.

Ani v treťom sete sa Slovákom nepodarilo zachytiť začiatok a ich súper im postupne unikol na rozdiel piatich bodov (9:4). Česi pod taktovkou trénera Michala Nekolu hrali kompaktne v obrane aj v útoku a naďalej zvyšovali náskok. Tretí set získali pre seba rozdielom deviatich bodov.

Zlepšenou hrou na sieti vyšiel Slovákom začiatok štvrtého dejstva, keď si do stavu 6:4 udržiavali dvojbodový náskok. Potom sa karta obrátila, Česi otočili na 7:6 a postupne sa výraznejšie dostávali do vedenia. Triumfovali 25:17.

hlasy po zápase:

Andrej Kravárik, tréner SR: "Predstavoval som si úplne iný zápas, náš výkon bol podpriemerný. V druhom sete sme neudržali veľký náskok. Súpera sme v treťom sete dostali pod tlak a nakoniec sme ho prehrali na sedemnásť bodov. Zastavuje sa z toho rozum. Česi majú kvalitu, ale my tiež a neukázali sme to na ihrisku. To ma veľmi mrzí."

Emanuel Kohút, hráč SR: "Začali sme kŕčovito, rovnako aj na začiatku tretieho setu. To sa nám vypomstilo. Tu by som videl najväčší problém. Pokazili sme veľa servisov, ale to bolo snaha, aby sme Čechov dostali od siete. Súper hral výborne, ale každý je zdolateľný. Medzi nami vždy rozhodujú detaily."