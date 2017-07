Česť našich mužstiev v pohárovej Európe zachránil Ružomberok: Na Slovensko pricestuje anglický veľkoklub!

BK Lyngby Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (2:0)

Góly: 20. Rygaard (z 11 m), 30. Örnskov - 89. Oršula, ŽK: Örnskov, Fosgaard, Ojo - Sekulič, De Sa, De Kamps, Kubík, rozhodoval: Thorarinsson (Isl.)

Lyngby: Andersen - Brandrup (69. Lund Jensen), Jónasson, Sörensen, Lumb - Fosgaard, Örnskov, Christjansen, Blume - Kjaer (75. Ojo), Rygaard Jensen (64. Hebo)

Slovan: Greif - Kubík, Rundič, Saláta, Sekulič - De Kamps, Savičevič, Hološko (85. Oršula), Čavrič (74. De Sa) - Vittek, Mareš (61. Schet)

Slovan sa od úvodu snažil kombinačnou ofenzívnou hrou čo najrýchlejšie zmazať náskok súpera z prvého zápasu, zodpovedalo tomu aj rozostavenie s dvoma hrotovými útočníkmi, ktorým výrazne pomáhali Čavrič s Hološkom. Aktivita Slovana bola odmenená už po ôsmich minútach, keď sa do šestnástky predral De Kamps a po faule na neho si loptu na biely bod postavil Vittek. Andersen ale jeho strelu vyrazil. Hneď vzápätí sa do šance dostal Hološko, ale ani on nemieril v dobrej pozícii presne. Na druhej strane dostali v 20. minúte výhodu penalty aj domáci po ruke Mareša. Rygaard s ňou naložil úspešne a poslal Lyngby do vedenia. O desať minút už viedli domáci 2:0, keď sa po rohovom kope na dvakrát presadil Örnskov.

V druhom polčase sa na kopačky hráčov Slovana začala usádzať nervozita, naopak, domáci vedomí si náskoku hrali uvoľnene a čakali na svoju šancu. Jedna z nich prišla v 67. minúte, keď mali opäť výhodu pokutového kopu. Strela kapitána Sörensena však skončila iba na brvne. Výkon Slovana bol v druhom polčase veľmi slabý a postupne sa jeho hráči zmierovali s tým, že v Európskej lige končia. V závere zápasu zachránila brankára Andersena ľavá žrď po strele Scheta, no pár sekúnd pred koncom riadneho hracieho času sa konečne v dvojzápase trafil do čierneho Oršula. Hráči Lyngby však už v zostávajúcom priebehu zápasu nedopustili žiadnu drámu, a mohli sa tak po záverečnom hvizde radovať z víťazstva i postupu do tretieho predkola.

Futbalisti AS Trenčín nepostúpili do 3. predkola Európskej ligy 2017/2018 a rozlúčili sa s účinkovaním v pohárovej Európe. Trenčania v Petah Tikve prehrali 0:2 s tímom izraelského klubu Bnei Jehuda Tel Aviv vo štvrtkovej odvete 2. predkola. V minulotýždňovom prvom meraní síl v Myjave sa zrodila remíza 1:1. O domáce víťazstvo Bnei Jehuda sa gólmi v druhom polčase postarali Mavis Tchibota a Juval Aškenazi.

Bnei Jehuda Tel Aviv (Izr.) - AS Trenčín (SR) 2:0 (0:0), hralo sa v Petah Tikve - prvý zápas 1:1, do 3. predkola postúpil Bnei Jehuda

Góly: 50. Tchibota, 85. Aškenazi, ŽK: 72. Gordana (Bnei Jehuda), rozhodoval: Musial (Poľ.)

​Zostava Trenčína: A. Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, K. Julien (55. H. Gong) - Ubbink, El Mahdioui, Paur - Kvocera (55. Čatakovič), Antonio Mance, Beridze (88. M. Klooster)

Zverenci Martina Ševelu boli v úvodnej štyridsaťpäťminútovke jednoznačne aktívnejší; najväčšiu príležitosť na skórovanie mal Paur, tesne pred prestávkou však z desiatich metrov netrafil medzi tri žrde. Päť minút po zmene strán domáci z ničoho nič otvorili skóre, konžský krídelník Tchibota sa uvoľnil v šestnástke a obstrelil Chovana. Trenčín naďalej musel skórovať, v takom prípade by duel išiel do predĺženia. Krátko po inkasovanom góle sa o to pokúsili Mance hlavou a striedajúci Čatakovič strelou z diaľky. Trenčanov pri protiútokoch trikrát podržal Chovan, najmä jeho dva zákroky proti Valskisovi spĺňali najvyššie kritériá - raz po nájazde a raz po hlavičke zblízka. Medzitým mohol zmazať manko striedajúci Gong, no jeho lob skončil tesne nad brvnom. Trenčania márne búšili do súpera, keď päť minút pred koncom po protiútoku inkasovali od Aškenaziho, o postupujúcom mužstve bolo rozhodnuté.

Ružomberok sa chystá na Everton

Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018, v ktorom sa stretnú s anglickým FC Everton. Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 2. predkola triumfovali na ihrisku nórskeho SK Brann Bergen 2:0, čím zvrátili domácu prehru 0:1 z prvého zápasu.

SK Brann Bergen - MFK Ružomberok 0:2 (0:0)

Góly: 64. Qose, 78. Kružliak (z 11 m). ŽK: Haugen, Karadas (obaja Bergen), rozhodoval: Arťom Kučin (Kaz.). Bergen: Horwath - Nouri (81. Skaalevik), Wormgoor, Acosta Evans, Kristiansen - Haugen, Heltne Nilsen, Barmen (65. Orry Larsen) - Skaanes, Orlov (81. Karadas), Sörensen

/prvý zápas: 1:0, do 3. predkola postúpil Ružomberok/

Ružomberčania nastúpili v rovnakej základnej zostave ako pred týždňom. Potrebovali streliť minimálne gól, aby si vynútili aspoň predĺženie. Podľa toho pristúpili k odvete hneď od úvodu, napádali a hrali aktívnejšie. V prvých minútach vyťažili zblokovaný pokus Gála-Andrezlyho z dobrej pozície, no potom začali vyrážať dopredu aj hráči nórskeho mužstva. Haugen spadol v pokutovom území, ale vyslúžil si akurát žltú kartu za filmovanie z vrecka kazašského hlavného rozhodcu. Potom sa už Nóri opäť zatiahli a hostia nemali dostatočne rýchlu finálnu fázu, aby sa presadili. Na opačnom konci hrozili domáce protiútoky. Po polhodine hry Daniel vyskúšal strelou Horwatha, ten sa postavil do bránky Bergenu pre zranenie jednotky Leciejewského. Skaanes, ktorý dostal na pravej strane prednosť pred Skaalevikom, osamotene spracoval dlhú loptu za ružomberskú obranu, vo veľkej príležitosti nezakončil presne. Šancu vnútri šestnástky mal aj hosťujúci Kochan, ale jeho strelu zblokoval stopér domácich. Prvý polčas sa skončil bez gólov rovnako ako v úvodnom stretnutí.

Liptákom zostávalo ešte jedno dejstvo na zvrátenie nepriaznivého stavu. Tréner Hrnčár sa rozhodol posilniť ofenzívu a stiahol hru na troch obrancov, útočník Gerec nahradil cez prestávku zadáka Kupca. To otvorilo viac priestoru pre domáce protiútoky, no MFK už nemal čo stratiť. Ružomberčania sa pustili do tlaku cez krídla, prišiel nebezpečný center a vzápätí ďalší z rohového kopu. Qose následne hľadal Gereca v šestnástke, dobre myslená lopta však bola prirýchla. Haskičovi odskočila lopta v kľúčovom okamihu, Gerec po práci P. Masla nespracoval loptu ideálne, napriek tomu prenikol do šestnástky, odkiaľ však vystrelil mimo priestoru troch žrdí. Skórovať sa im podarilo v 64. minúte po rohovom kope Takáča, Qose sa presadil hlavou. Brann mohol následne vyrovnať z rovnakej štandardnej situácii, Orlov hlavičkoval do ružomberského brankára Macíka. O desať minút neskôr prišla druhá pohroma nórskeho vicemajstra, po zákroku kapitána Wormgoora na Takáča sa pískal pokutový kop, ktorý suverénne premenil muž s páskou v drese MFK Kružliak. Za tohto stavu sa už nemohlo predlžovať a Ružomberok postupoval. V 83. minúte sa Macík vytiahol proti pokusu Sörensena. Hostia odolali zvyšným možnostiam Bergenu aj počas šiestich minút nadstaveného času a prebojovali sa do nasledujúcej kvalifikačnej fázy.