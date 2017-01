Slovenská rozprávka sa v Maribore nezopakuje: Velez-Zuzulová sa na nič nevyhovárala

Veronika nepatrí medzi tých, ktoré by sa vyhovárali na problémy, ktoré ju sužujú. Platilo to aj v Slovinsku, kde ju od Svetového pohára v Záhrebe trápila choroba. Aj v cieli hodnú chvíľu oddychovala, kým ju kašeľ prestal dusiť.

„Nebolo to o mojej chorobe. To, že som vypadla rozhodla obyčajná chyba. Neviem, čo sa presne stalo. Musím si zanalyzovať. Riskovala som a v slalome sa stáva, že vypadnete. Musím už ísť, nie je mi dobre,“ povedala v cieli smutná a zničená Veronika, ktorá sa už dnes presunie do Flachau, kde minulý rok vyhrala dva slalomy.

„Budeme sa tam snažiť presunúť aj vzhľadom na Veronikin zdravotný stav čím skôr. Dnes to však naozaj nebolo len o jej chorobe. Veronika išla rýchlo, veď mala dva najrýchlejšie medzi časy,“ dodal otec a tréner Veroniky Velez-Zuzulovej, Timotej. Petra Vlhová v prvom kole zajazdila štvrtý najrýchlejší čas. Na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú stráca 48 stotín. Druhé kolo začína o 12.15 h.