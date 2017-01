Slovenskí dakaristi bojovali so zvieratami: Svitko zrážal vtáky, Jakeš sa zľakol kráv

Mladší z dvojice poskočil v bodovaní motocyklistov už na siedmu priečku. V druhej etape z Resistencie do San Miguel de Tucamánu sa Svitkovi darilo, mal však kurióznu „nehodu“. „Cestou som zrazil dvoch vtákov. Jeden mi narazil do motorky, druhý sa mi rozpleštil o prilbu,“ prezradil pre RTVS. Našťastie mu to neprivodilo žiadne zranenie, hoci mu to skomplikovalo život na rozpálenej ceste. „Krv zo zvieraťa mi natiekla za prilbu, bál som sa potom piť z camel bagu, aby som sa nenakazil.“

Ivan Jakeš opísal druhú etapu pre Pluska.sk nasledovne: „Zo začiatku bola trať dosť rozbitá. Dobehol som Laiu Sanzovú a asi 50 km som sa ťahal za ňou. Veľmi sa prášilo, a tak som ju nevedel predbehnúť. Keď sme prišli na tankovaciu stanicu, poprosil som ju a pustila ma pred seba. Potom to už šlo lepšie.“

Obhajca titulu a aktuálny líder v súťaži motocyklov Toby Price sa sťažoval na množstvo kráv pri ceste. „U nás doma máme viac klokanov než kráv, nie som na to zvyknutý,“ vtipkoval Austrálčan pre oficiálnu stránku pretekov. Dodal však, že miestami to bolo dosť nebezpečné, keďže pretekári sa hnali po trati rýchlosťou aj viac než 170 km/h.

Jakeš s ním súhlasil. „Kráv tam bolo strašne veľa a párkrát som sa naozaj zľakol. Našťastie bolo teplo, asi 40 stupňov a držali sa v tieni popri ceste. Žiadna mi nevybehla na trať,“ odfúkol si Ivan.

Pretekári majú pred sebou v najbližších dňoch náročné horské úseky v Andách. „Čaká nás pravá dakarská etapa aj s navigovaním. Dúfam, že sa mi bude dariť lepšie ako doteraz,“ prial si 18. muž priebežného poradia.