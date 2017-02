Slovenský olympionik Jagnešák sedí vo väzbe: Príde o štedré prémie od ministerstva?

Jagnešák iba pred pár mesiacmi dokonca kandidoval na post šéfa Slovenského olympijského výboru. No neuspel v nich. Napriek tomu dostal od nového vedenia SOV šancu pracovať v jeho štruktúrach ďalej. Stal sa členom v dozornej rade SOV a na najbližšej olympiáde Pchjongčchangu mal zastupovať našu výpravu ako ambasádor. Jagnešákové zatknutie však všetko zamotalo.

Momentálne štvornásobný olympionik totiž sedí vo väzbe a čelí spolu s ďalšími dvanástimi ľuďmi z mafiánskej skupiny takáčovci obvineniam predovšetkým zo založenia zločineckej skupiny, hrubého nátlaku, vydierania a podvodu. Napriek tomu stále vykonáva všetky funkcie na olympijskom výbore. „Veľmi nemilo nás zaskočila správa, že Milan Jagnešák je v týchto dňoch vo väzbe. My máme o celom prípade informácie iba z médii, preto musíme počkať ako sa celá kauza vyvinie a potom zaujať stanovisko,“ povedal novozvolený prezident SOV Anton Siekel.

V prípade Jagnešák do úvahy teraz prichádzajú dve verzie. Buď Jagnešáka odsúdia a strávi ďalšie roky vo väzení alebo ho pustia na slobodu. „Pre VV SOV nebude až taký problém nájsť medzi olympionikmi iného ambasádora pre Pjongčang, preto nie som v rovine, že by sme boli v panike. Komplikovanejšie je to trochu s členstvom v Dozornej rade SOV, kam ho navrhla komisia športovcov. Keďže je stále vo väzbe a nemôže sa oficiálne vzdať členstva, musí komisia zasadnúť, odvolať ho a navrhnúť nového kandidáta Celý prípad si chceme prejsť s komisiou športovcov, ktorá ho do tejto funkcie navrhla a ako som už povedal, predovšetkým počkať na ukončenie celej kauzy,“ doplnil šéf SOV Siekel.

Milan Jagnešák pôsobil nielen aktívny športovec či funkcionár SOV, ale aj šéfoval bobom. Počas jeho pôsobenia na zväze dostával od štátu na športovú činnosť celkom štedré prémie. Od roku 2009 do minulého roka to bolo vyše milióna eur. „SOV má vlastné kritéria na podporu tom tímu. Boby v tomto zozname nie sú, a pokiaľ viem ani v predchádzajúcom období neboli, ani sme s tým nepočítali. Financovanie zväzu záleží aké sú nastavené parametre a predovšetkým zmluva, ktorú zväz bobistov musí s Ministerstvom školstvom podpísať, aby dostalo dotácie. My do tohto procesu nevstupujeme. Sám som zvedavý, ako sa to celé do budúcnosti vyvinie,“ dodal Siekel.