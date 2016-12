Smutný rok 2016 pre slovenský šport: Tieto legendy nás navždy opustili

JANUÁR

Slovenská športová scéna prišla o žurnalistickú legendu. Po ťažkej chorobe zomrel dlhoročný známy televízny komentátor Karol Polák. Mal 81 rokov. Rodák z Bratislavy bol dlhé roky synonymom športového komentovania v bývalom Československu najmä v oblasti futbalu a krasokorčuľovania. Osobitým štýlom odkomentoval celý rad prenosov z olympijských hier, majstrovstiev sveta, či majstrovstiev Európy. Ako televízny športový komentátor bol na 12 olympijských hrách, 9 majstrovstvách sveta vo futbale, 26 majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní, 30 majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní a aj na množstve ďalších turnajov, medzištátnych futbalových zápasoch a európskych klubových futbalových súťažiach. Spolu s českým kolegom Vítom Holubcom napísal knihu Pripútaný k mikrofónu (1972).

Vo veku 53 rokov zomrel po ťažkej chorobe slovenský futbalový kormidelník Ladislav Totkovič, ktorý naposledy pôsobil ako asistent trénera v tíme nováčika Fortuna ligy 2015/2016 MFK Skalica. Ružomberský rodák viedol z pozície šéfa realizačného tímu Levice, Štúrovo, Šaľu, Liptovský Mikuláš, Tatran Prešov, Zlaté Moravce i klub v Malajzii FC Malacca United, v tejto krajine účinkoval aj pri reprezentácii do 23 rokov a tamojšej dvadsaťjednotke.

Vo veku 64 rokov po dlhej a ťažkej chorobe zomrela plavecká olympionička Oľga Richter Kozičová. Pod vedením trénerky Vlasty Wawrovej sa jej ako prvej slovenskej plavkyni v histórii podarilo prebojovať do olympijského finále. Na OH 1968 v Mexico City skončila na 200 m voľný spôsob ôsma, pričom štartovala aj na polovičnej trati. Na krauliarskej dvojstovke predtým v priebehu roka dvakrát prekonala európsky rekord. Po skončení kariéry pôsobila ako trénerka najprv v Bratislave a potom v Rakúsku, kde sa usadila.

FEBRUÁR

Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel vo Svite Július Frkáň st., bývalý popredný slovenský oštepár a viacbojár. Najlepší výkon 66,82 m (ešte starým typom oštepu) dosiahol v máji 1962 vo farbách Slávie Košice a aj jeho najlepší desaťbojársky výkon (5856 bodov) je spätý s košickou Sláviou. Po skončení kariéry pôsobil Július Frkáň ako tréner, funkcionár a rozhodca v atletickom klube vo Svite. V 60. rokoch trénoval oštep aj neskoršieho prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV) Františka Chmelára.

V Bratislave zomrel významný telovýchovný lekár, zakladateľ Antidopingového výboru SR a v rokoch 1992 - 2007 jeho predseda Kazimír Ferienčik. Trenčiansky rodák by sa bol 4. marca dožil 90 rokov. Ferienčik pôsobil v období 1978 - 1990 ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre vrcholový šport a bol šéflekárom československých výprav na olympijských hrách v Montreale 1976 a v Moskve 1980. Ako podpredseda Antidopingového výboru ČSFR (1990 - 1992) ešte pred vznikom Slovenskej republiky inicioval založenie samostatnej slovenskej antidopingovej organizácie.

Pri ťažkej dopravnej nehode zahynula bývalá slovenská reprezentantka v bežeckom lyžovaní Petra Urgelová. Mala iba 24 rokov. Tragédia na ceste sa odohrala pri obci Stará Kremnička v okrese Žiar nad Hronom. Urgelová dosiahla skvelé 7. miesto na 5 km klasickou technikou na Európskom olympijskom festivale mládeže v roku 2009 v poľskom Szczyrku, o rok neskôr bola na rovnakej vzdialenosti aj type pretekov v rámci Slavic Cupu v Štrbskom Plese šiesta. Slovensko reprezentovala na juniorských majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní v rokoch 2010 a 2011.

MAREC

Člen Siene slávy slovenského basketbalu Miloš Bobocký 5. marca odišiel na večnosť v úctyhodnom veku 94 rokov. Basketbal hral súťažne od roku 1938 do roku 1953 v tímoch Yukon Ymca, Winetou Ymca, ŠK Bratislava a Sokol Bratislava. Bol dvojnásobným medailistom ME - v zbierke mal zlato zo Ženevy 1946 a striebro z Prahy 1947.

Vo veku 64 rokov zomrel v Košiciach bývalý šprintér a neskôr úspešný tréner Andrej Lopuchovský. V 70. rokoch minulého storočia patril k popredným slovenským šprintérom (osobné rekordy na 100 m 10,8 ručne a 10,99 elektronicky, oba v roku 1973). Po skončení aktívnej kariéry pôsobil dlhé roky ako tréner šprintérov v Slávii VŠT Košice (neskôr Slávia TU). Andrej Lopuchovský bol aj trénerom svojho syna Marcela, jedného z najlepších slovenských štvorstovkárov v histórii (400 m - 45,95 a 400 m prekážok - 49,92), účastníka ME 1998, MS 1999, OH 2000, HME 2002, finalistu MSJ 1996 na 400 m prekážok a dvojnásobného finalistu (1997, 1999) ME do 23 rokov.

MÁJ

Vo veku 90 rokov v pondelok 9. mája skonal bývalý slovenský futbalový útočník Vojtech Skyva. Rodák zo Smižian a brat iného futbalistu Františka Skyvu hral v československej lige za Sokol NV Bratislava, ATK Praha, Tankistu Praha, Spartak Košice VSS a ČH Bratislava. So Sokolom, predchodcom Slovana Bratislava, získal tri majstrovské tituly v sérii (1949 - 1951).

JÚN

Vo veku 77 rokov zomrel bývalý hádzanár, tréner a funkcionár Ernest Gubrický. Počas hráčskej kariéry bol vicemajstrom Československa s Lokomotívou Trnava i VSŽ Košice, ligový bronz získal s ČH Bratislava. Ako tréner pôsobil vo funkcii asistenta Rudolfa Havlíka v československej reprezentácii, ktorú potom aj viedol z postu hlavného kormidelníka. Asistentom bol aj v národnom tíme SR počas pôsobenia Petra Hatalčíka. Od roku 2012 bol členom Siene slávy slovenskej hádzanej.

Vo veku 78 rokov zomrel Jozef "Bubo" Ambruš. Rodák z Leopoldova zasvätil významnú časť svojho života hádzanej, cudzí mu však nebol ani futbal, ani hokej. Práve hádzaná bola jeho srdcovkou napriek zraneniu. Najskôr sa jej venoval ako hráč (hrával za Lokomotívu Leopoldov, Spartak Trnava a ČH Bratislava), potom ako tréner a neskôr aj ako uznávaný rozhodca a funkcionár. Ako arbitra, ktorý počas svojej kariéry rozhodoval vyše 1000 zápasov, z toho 400 medzinárodných, ho ocenili Zlatou píšťalkou Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF).

JÚL

Vo veku 94 rokov zomrel v bratislavskej Univerzitnej nemocnici na následky kardiovaskulárneho ochorenia jeden z najvýznamnejších slovenských športových funkcionárov a prvý generálny tajomník súčasného Slovenského olympijského výboru (SOV) Ján Mráz - čestný člen SOV a držiteľ Olympijského radu v striebre. Rodák z Banskej Bystrice (nar. 28. júna 1922) bol dlhoročný šéf slovenského lyžovania i člen predsedníctva Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Počas nezabudnuteľných majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese v roku 1970 pôsobil ako generálny tajomník organizačného výboru.

Na triatlonových pretekoch v Budapešti zahynul slovenský pretekár Radoslav Okrucký. Približne dvesto metrov pred koncom mu pravdepodobne zlyhalo srdce a privolaným záchranárom sa už nepodarilo ho oživiť. Okruckého telo nezvládlo vysokú záťaž pri extrémnych teplotách.

SEPTEMBER

Na večnosť odišla slovenská vodnopólová legenda Jozef Hrošík st.. Dlhoročný hráč a tréner vodného póla v Košiciach vychoval reprezentanta Jozefa Hrošíka ml., ktorý za Slovensko štartoval na viacerých vrcholných podujatiach vrátane OH 2000 v Sydney. Sám bol v minulosti reprezentantom Československa a s národným tímom prešiel kus sveta.

OKTÓBER

Vo veku 93 rokov zomrel 11. augusta v Bratislave najstarší olympionik zo Slovenska, Jan Matocha. Legendárna postava rýchlostnej kanoistiky bol posledným z niekdajších československých olympionikov žijúcich na Slovensku, štartoval na prvých OH po druhej svetovej vojne v Londýne 1948, súťažil tiež v Helsinkách 1952. Rodák zo Střelnej na Morave od šiestich rokov žil v Bratislave. Rýchlostnú kanoistiku kombinoval s behom na lyžiach. V štyridsiatom ôsmom, keď Londýn hostil prvé povojnové olympijské hry, bol na vrchole športových síl. Deviate miesto v K1 na 10 km ho však neuspokojilo.

NOVEMBER

Vo veku 90 rokov zomrela 30. októbra v rodnej Bratislave legendárna osobnosť moderného päťboja Vladimír Černý. Hoci na olympijských hrách reprezentoval len v modernom päťboji, vynikal aj vo vodnom póle a ešte predtým v plávaní (bol dorastenecký majster Slovenska), neskôr zasa aj v streľbe a v kanoistike.

Vo veku 82 rokov po ťažkej chorobe zomrel v Bratislave bývalý československý futbalový reprezentant Kazimír Gajdoš. Účastník dvoch majstrovstiev sveta (1954, 1958) nastúpil štyrikrát v najcennejšom drese, na spomenutých svetových šampionátoch mu tréneri napokon nedopriali ani minútu. Figuroval v širšej nominácii na neskôr "strieborné" MS 1962 v Čile, týždeň pred odletom však z nej vypadol a do užšieho kádra sa nedostal.

Hokejové Slovensko sa ponorilo do smútku. V americkom Denveri zomrel vo veku 34 rokov na predávkovanie bývalý reprezentant, útočník Marek Svatoš (nar. 17. júna 1982. Podľa koronera našli v tele rodeného Košičana kodeín, morfín a silné antidepresíva Xanax. V najcennejšom drese sa zúčastnil na ZOH 2006 v talianskom Turíne, štartoval aj na majstrovstvách sveta 2010 v nemeckom Kolíne nad Rýnom. V severoamerickej NHL hral za Colorado, Nashville a Ottawu, v 344 stretnutiach nastrieľal 100 gólov. Naposledy bol hráčom HC Košice v sezóne 2013/2014. S manželkou Dianou sa tešili z dvoch detí.