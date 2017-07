Šokovaného Mateja Tótha stopla antidopingovka: Olympijské zlato je v ohrození!

„Médiám a športovej verejnosti s poľutovaním oznamujem, že definitívne nebudem štartovať na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne. Dôvodom je psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Tento stav spôsobila správa od IAAF, ktorá ma upozornila na štatistické odchýlky v mojom biologickom pase a požiadala ma o vysvetlenie,“ napísal Matej Tóth v oficiálnom stanovisku. „Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám a absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie, táto správa ma šokovala,“ zdôraznil náš chodec.

So žiadosťou o bližšie informácie sme oslovili šéftrénera Slovenského atletického zväzu Martina Pupiša, ktorý nás zaskočil. Tóth totiž nemal nezrovnalosti v biologickom pase počas tejto sezóny, ale tej minulej. „Na základe vedomostí, ktoré mám, by mohlo ísť o vzorku z obdobia pred olympiádou, keď Maťo nemohol trénovať,“ priblížil Pupiš. Prakticky to teda znamená, že historicky prvá zlatá medaila pre slovenskú atletiku na olympijských hrách je v ohrození.

Šéftrénerovi sa nepozdáva načasovanie správy od antidopingového oddelenia Medzinárodnej atletickej federácie. „Ak mal Maťo problém vtedy, nerozumiem, prečo to riešia až teraz. Načasovanie sa mi zdá zvláštne. Vytiahli to krátko po tom, čo sa jeho disciplína na 50 km chôdze zachránila v programe ďalších olympijských hier,“ naznačil.

Čo teraz vlastne môže a nesmie športovec po doručení podobného dokumentu robiť? „Rozumiem tomu tak, že atlét dostane upozornenie na nejakú nezrovnalosť, a kým ju nevysvetlí, nemal by pretekať,“ vysvetlil Pupiš.

Dĺžka procesu, odkedy športovec dostane upozornenie na nezrovnalosť v pase až po vysvetlenie, sa môže výrazne líšiť. „Niekedy sa to vyrieši v priebehu pár dní. Ale poznáme aj extrémny prípad českého cyklistu Romana Kreuzigera, ktorého ťahali po súdoch dva roky napriek tomu, že nič zlé nespravil,“ upozornil.

Nezrovnalosti v biologických pasoch mali aj iné atletické hviezdy. Upozornila na to hackerská skupina Fancy Bears. Tá odhalila, že napríklad britského vytrvalca Mo Faraha komisia ani neskúmala. Stačilo im, že ďalšia vzorka jeho krvi už bola v norme. Existujú aj v kráľovnej športov rovní a rovnejší?

Ako fungujú biologické pasy?

Biologické pasy pre športovcov sa zaviedli v roku 2009. Pretekárom do nich zapisujú parametre krvi, ako napríklad hodnoty hemoglobínu (červeného farbiva v krvi, ktoré viaže kyslík), retikulocytov (mladých červených krviniek), ich množenie a rôzne vzájomné pomery. Ak údaje z niektorého odberu nesedia, športovca vyzvú, aby to vysvetlil.

Komu už tiež zobrali medailu?

Uplynulý mesiac sa dozvedel zlú správu ruský boxer Michail Alojan. Ten pre doping definitívne prišiel o striebornú medailu z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Podobne dopadla aj ruská atlétka Tatiana Černovová, ktorá mala pozitívny nález na turinabol, a tak prišla o bronzovú medailu na OH 2008 v Pekingu.

O jeden najcennejší kov prišiel aj jamajský šprintér Usain Bolt. Ten však doplatil na doping kolegu Nesta Cartera, ktorý bol súčasťou víťazného tímu 4 x 100 m na olympijských hrách v Pekingu.

Olympijský medailista Pavol Hurajt: Bol by to prúser

K hrozivej situácii okolo Mateja Tótha sa pre Plus JEDEN DEŇ vyjadrili aj dvaja naši olympijskí medailisti biatlonista Pavol Hurajt a rýchlostný kanoista Erik Vlček.

Ak by sa potvrdilo, že náš chodec použil nedovolené látky, tak podľa držiteľa bronzu zo zimných hier vo Vancouveri z roku 2010, by to bol prúser. „Keď sa to potvrdí, bude to prúser. Keby som bol v takej situácii ja, bolo by to hrozné. A nielen strata medaily, ale aj vysvetľovanie známym, verejnosti, prečo sa to stalo,“ uviedol pre nás Pavol Hurajt.

„Verím, že Maťo je čistý, veď proti dopingu bojoval.Bolo by to pre mňa veľké sklamanie, keby sa to potvrdilo. Reagoval by som podobne, keby som bol presvedčený, že som nič vedome nepoužíval. Ak by som ja prišiel o medailu, prežíval by som obrovské sklamanie,“ doplnil Hurajta trojnasobný olympijský medailista v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček.