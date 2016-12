Športovec roka 2016 priniesol poriadnu drámu: Sagan si to v boji o trón rozdal s Tóthom

V kategórii jednotlivcov si po vlaňajšom druhom mieste premiérové víťazstvo pripísal olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Na druhú priečku odsunul víťaza ankety z rokov 2013 a 2015, tohtoročného majstra sveta i Európy v cestných cyklistických pretekoch s hromadným štartom a lídra oboch svetových rebríčkov Petra Sagana.

Tretia skončila tenisová majsterka sveta Dominika Cibulková a až za ňou sa umiestili vodnoslalomárski medailisti z OH v Riu de Janeiro – osádka zlatého dvojkanoe Ladislav a Peter Škantárovci na štvrtom a strieborný singlkanoista Matej Beňuš na piatom mieste. Na ďalších priečkach skončili zjazdárka Veronika Velez Zuzulová, futbalista Marek Hamšík, motocyklista Štefan Svitko, hokejista Marián Hossa a ďalšia zjazdárka Petra Vlhová.

Hossa sa do top 10 dostal už jubilejný desiaty raz, Velez Zuzulová siedmy raz, Sagan šiesty raz, Cibulková aj Hamšík piaty raz, Tóth štvrtý raz, Beňuš aj Svitko druhý raz, Škantárovci aj Vlhová premiérovo.

V kategórii kolektívov suverénne triumfoval štvorkajak rýchlostných kanoistov, ktorý sa v roku 2016 mohol pochváliť na 1000 m trati olympijským striebrom aj zlatom z majstrovstiev Európy, plus na 500 m bol na ME druhý. Na druhom mieste skončil A-tím futbalistov Slovenska, ktorý na záverečnom turnaji Eura vo Francúzsku postúpil zo základnej skupiny a na treťom tím futbalistov SR do 21 rokov, ktorý si suverénne vybojoval postup na ME tejto vekovej kategórie v roku 2017.

Štvorkajak v rovnakom zložení bol v ankete vlani druhý za futbalovým A-tímom Slovenska, predtým v nej v odlišnom zložení šesťkrát zvíťazil. Po prvý raz v histórii ankety skončili v prvej trojke až dve reprezentačné futbalové družstvá.

Výsledky - Športovec roka 2016: 1. Matej TÓTH, atletika 1151 ( 69 – 39 – 13 ) 122x 2. Peter SAGAN, cestná cyklistika 1076 ( 48 – 41 – 18) 122x 3. Dominika CIBULKOVÁ, tenis 934 ( 4 – 22 – 43) 122x 4. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI, vodný slalom 888 ( 1 – 19 – 37) 120x 5. Matej BEŇUŠ, vodný slalom 619 ( 0 – 0 – 5) 115x 6. Veronika VELEZ ZUZULOVÁ, zjazdové lyžovanie 585 107x 7. Marek HAMŠÍK, futbal 320 ( 0 – 0 – 2) 84x 8. Štefan SVITKO, motorizmus 296 ( 0 – 0 – 1) 82x 9. Marián HOSSA, ľadový hokej 237 ( 0 – 0 – 2) 71x 10. Petra VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie 172 68x Poznámka: Prvé číslo v tabuľke znamená celkový počet bodov. V zátvorke sú uvedené počty umiestení na 1., 2. a 3. mieste na jednotlivých lístkoch. Za zátvorkou je uvedený počet lístkov, na ktorých sa objavilo meno príslušného jednotlivca/ dvojice alebo kolektívu. Športová legenda 2016 MARIANNA NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ, najúspešnejšia slovenská športová gymnastka 20. storočia, v období rokov 1964 – 1970 držiteľka dvoch strieborných medailí z olympijských hier (v Tokiu 1964 a v Mexico City 1968 vždy ako členka družstva žien), zlata i bronzu z majstrovstiev sveta a dvoch bronzových medailí z majstrovstiev Európy, dostala trofej ŠPORTOVÁ LEGENDA 2016. Paralympionička roka 2016 (na základe návrhu SPV) VADOVIČOVÁ VERONIKA (streľba) – na PH v Riu de Janeiro v kategórii SH1 1. vo vzduchovej puške 40 v stoji, 1. vo VzPu 60 mix v ľahu, 2. v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20, v pretekoch SP v Bangkoku, Štetíne a v Al Aine spolu 10-krát na stupni víťaziek (4-3-3), vo VzPU 60 v ľahu mix dvakrát zlepšila svetový rekord