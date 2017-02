Športový svet sa ponoril do smútku: Miláčik publika i žien tragicky skonal tam, kde to najviac miloval!

Niki bol známy ako aktívny športovec aj po tom, čo ukončil kariéru. Stále sa venoval skokom do vody, keď bol jedným zo šéfov známeho podujatia Red bull Cliff Diving. Ide o adrenalínové skoky z rôznych veľkých výšok, ktoré sa skáču po celom svete.

Niekdajšie zázračné dieťa rakúskeho športu sa predstavilo po prvýkrát na olympiáde v roku 1972 v Mníchove, kedy mal Nikola trinásť rokov. Smrť vyšportovaného a zdatného muža vyvolala v Rakúsku značné polemiky.

V tréningovom centre Hallein viedol v bazéne hodinu so svojou manželkou, ktorá ale odišla skôr. Bolo to okolo 14.45 h, no o niečo vyše hodinky sa ku krytému bazénu vybrali deti, ktoré objavili nehybné telo Stajkoviča. Okamžite upozornili plavčíkov, ktorí zahájili resuscitáciu a použili a defibrilátor, no všetky pokusy o záchranu Nikihio života boli neúspešné.

Stajkovič sa zúčastnil piatich olympijských hier (1972-1992) a jeho najlepším umiestnením bolo v roku 1980 v Moskve ôsme miesto. T ME však bral aj medaile, keď sa v roku 1987 získal striebro v tíme družstiev a v roku 1981 bronz z trojmetrovej dosky.