Športový svet smúti: Jedna z najväčších legiend prehrala boj so zákernou chorobou

Meads bol mužom, ktorý za Nový Zéland odohral 133 zápasov a bol dôvodom, pre ktorý sa tento tím stal tak populárnym. V roku 1999 ho dokonca vymenovali za hráča storočia, povestný bol tvrdou nekompromisnou hrou. Fanúšikovia si Meadsa, okrem iného, pamätajú z jedného zo zápasov v roku 1970, ktorý odohral so zlomenou rukou.

„Je to legenda našej hry a legenda Nového Zélandu. Je vždy smutné, keď padne jeden zo stromov Kauri k zemi. To sa práve teraz stalo. Jeho úspechy sú súčasťou dedičstva All Blacks, jeho strata sa prejaví vo svete. V mene All Blacks chceme vyjadriť úprimnú sústrasť najbližšej rodine,“ povedal tréner All Blacks Steve Hansen.

„Predstavoval to, čo znamená byť Novozélanďanom. Spomínam si, ešte keď som bol mladší, ako mi o Colinovi rozprávali príbehy o tom, ako cez deň pásol ovce a v noci trénoval. Rýchlo som sa naučil, že jeho legenda bola postavená na fyzickej aj mentálnej sile,“ vzdal legende úctu premiér Nového Zélandu Bill English. Meads zomrel v nemocnici Te Kuiti vo veku 81 rokov. Dlho bojoval s rakovinou pankreasu.