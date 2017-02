Smutná spoveď hokejbalistu o smrti mladého športovca: Takto mi umieral súper pred očami!

Mladík mal za sebou víťazný výjazd do Trebišova, kam sa vybral s hŕstkou fanúšikov podporiť druholigový hokejový klub HC Bratislava v play off. Po výhre 4:3 a ceste domov nič nenasvedčovalo tomu, že sa v nedeľu odohrá tragédia. Michal sa však po náročnej ceste rozhodol pomôcť svojmu tímu v zápase Západoslovenskej hokejbalovej lige proti Devínskej Novej Vsi.

Keďže sa počas dňa sťažoval na pálenie v oblasti hrudníka, odporúčali mu zavolať záchranku. „Odmietol to so slovami, že to nepotrebuje,“ priznal nám človek z hokejbalového prostredia. Aj keď Michal zasiahol do hry len minimálne, jeho stav sa zhoršoval. Po tom, čo sa pri snahe napiť sa čaju, oblial, pristúpil k nemu hlavný rozhodca a jeho spoluhráči. „Už mal vyvrátené oči a celý zmodral, tak mu hráči vybrali zapadnutý jazyk a začali oživovať,“ pokračoval náš zdroj.

„Oživoval ho aj privolaný lekár, no aj jeho snaha bola márna. Údajne sa mal vyjadriť, že mu praskla aorta, a nič by sa nedalo robiť, ani keby tam bol okamžite, či ho mal priamo na operačnej sále,“ smutne dodal zdroj z hokejbalovej komunity, a poznamenal: „Najťažšie bolo, keď tam prišla Michalova mama, ktorá nechcela veriť, že zomrel...“

V šoku boli aj hráči súpera, ktorí sa s takýmto niečim nestretli. „Bolo to niečo hrozné. Všimli sme si, že odpadol a začal sa boj o jeho záchranu. Je mimoriadne smutné, čo sa stalo, pretože išlo o mladého človeka,“ priznal otrasený Jakub Cvik, hráč Iuperii Devínska Nová Ves.

Keďže bol Michal „Werter“ Komlósi nielen dlhoročným fanúšikom Slovana, ale aj ďalšieho hokejového klubu z Bratislavy, v sobotu mu pred zápasom s Trebišovom plánujú pripraviť rozlúčku.