Šprintér Ján Volko je na sústredení v Portugalsku: Maká ako v Baywatchi

Volko ohúril atletický svet, keď na halových majstrovstvách Európy v Belehrade získal striebro na 60 metrov. V dobre rozbehnutej kariére pokračuje ďalej. „Na tomto sústredení sa snažíme nabehať čo najviac kilometrov na tempových úsekoch. Tým, že sú tu pieskové pláže, pomáha nám to spevniť chodidlá – členky i klenbu – ako aj kolenné šľachy,“ vysvetlil pre Plus JEDEN DEŇ. Mladí atléti postupne skracujú tréningové úseky a zvyšujú intenzitu.

Zatiaľ stihli odšprintovať viac než deväť kilometrov. Vyšportovaní pretekári pripomínajú na pláži záchranárov z Baywatchu. Kým seriál s rovnomenným názvom lámal rekordy sledovanosti, o nich sa okolie príliš nezaujíma. „Sú tu prevažne dôchodcovia z Nemecka a Veľkej Británie,“ zhrnul Johny. „A ak sa občas ukážu mladé miestne Portugalčanky či atlétky z iných krajín, nezostáva nám na ne čas ani energia,“ zasmial sa.

Trojica pretekárov zaberá pod dozorom trénerky od pondelka do soboty. Okrem behania na pláži či v neďalekom lese absolvujú aj posilňovacie cviky vo fitku. Nedeľa je oddychová, v rámci nej sa aspoň na chvíľu zahrajú na turistov. „Prenajali sme si auto a boli sa pozrieť, napríklad, na Cabo de Roca – najzápadnejší bod kontinentálnej Európy,“ priblížil Volko. Praje im aj počasie.

„Doteraz sme mali krásne slnečno, okolo 23 °C v tieni, akurát uplynulé dni sa trochu zatiahlo a ochladilo.“ Po večeroch si krátia čas kartami. „Najčastejšie hráme kanastu. Ja som s Kubom Bendom. Na začiatku sme väčšinou vyhrávali, ale Kubo Matúš, ktorý je s Naďkou, sa to medzitým doučil. Teraz je to vyrovnané,“ zhodnotil.

Po návrate do Bratislavy čaká Volka odovzdávka seminárnych prác a skúšky, keďže sa mu blíži koniec semestra na STU. „Tak ako vždy, aj sem som si zobral učivo. Musím ešte dokončiť projekt, popritom sa učím fyziku a elektroniku. Inak by som to nestíhal,“ doplnil. Na dráhe sa najbližšie predstaví 13. mája v Prahe v rámci atletickej extraligy.