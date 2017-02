Striptérky v Prahe sú v pozore: Do mesta sa valí najbohatší boxer histórie!

Striptérky a nočné podniky, traste sa! Po Rogerovi Federerovi (35) si to do českej metropoly namieri ďalšia športová legenda. Neporazený boxerský šampión Floyd Mayweather (39) bude hosťom podujatia Box Live Praha. Očaria ho pražské dievčatá natoľko, že minie desaťtisíce eur v nočných kluboch, ako to má vo zvyku?