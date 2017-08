Svetové celebrity v smútku: Do neba odišla ich najväčšia opora!

Piana sa nikdy netajil tým, že užíval zakázané prostriedky na podporu rastu svalov. To sa mu zrejme stalo osudným, keď pred dvomi týždňami vo svojom dome v Los Angeles odpadol. Jeho krásna manželka Sara mu však nevedela pomôcť, veď hýbať s chlapom, ktorý váži 120 kilogramov nie je ľahké.

Záchranári ho preto previezli do nemocnice, kde ho uviedli do umelého spánku. To už mal ale Rich svoje dni na tomto svete zrátané. Jeho srdce dotĺklo po boji s telom, v ktorom sa preháňali steroidy. Tie známy kulturista užíval a nikdy sa tým ani netajil. "Pokiaľ sa to dá, cvičte prirodzene a neberte ich," hlásal Piana osvetu.

Aj po tom, čo odpadol, sa v dome našli dávky zakázaných látok... Tak či onak, svet kulturistiky prišiel za pár dní o dvoch významných členov. "Bol to smutný týždeň. To nám len pripomenulo, aký je život krátky a teda aj drahocenný," napísala manželka Pianu, ktorý bol osobným trénerom mnohých celebrít.