Svetový basketbal v šoku: Zomrela legenda NBA (†101) so slovenskými koreňmi!

Trénerskú prácu začal ako 31-ročný a vo funkcii zostal do svojich 42. rokov. Bol známy miernymi reakciami pri postrannej čiare, na rozdiel od temperamentných koučov. Trénerskú kariéru v Lakers bilancoval so 423 víťazstvami a 302 prehrami. Štyrikrát koučoval mužstvá v All-Star zápasoch NBA. Potom ešte deväť rokov viedol univerzitný tím Minnesoty. Kundlu uviedli do Siene slávy v roku 1995. O rok neskôr ho zaradili medzi 10 najlepších koučov histórie súťaže pri príležitosti osláv päťdesiatin NBA.

V 40. a 50. rokoch sa Kundla zapísal veľkými písmenami do histórie slávnej súťaže, keď s tímom Minneapolis Lakers (súčasné Los Angeles Lakers, pozn. red.) päťkrát triumfoval. Z toho tri razy sa mu to podarilo v rade, čo je spolu s Redom Auerbachom a Philom Jacksonom rekordom NBA. Aj vďaka tomu bol v roku 1995 uvedený do siene slávy. Až do nedele bol najdlhšie žijúcim členom tejto prestížnej partie.

Pred 22 rokmi sa počas slávnosti ozvalo v sále slovíčko: „Ďakujem!“. To vypadlo z úst Kundlu, ktorý upozornil na svoj pôvod. Jeho otec Ján bol totiž prisťahovalec z vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, odkiaľ do Ameriky odišiel pred prvou svetovou vojnou. Usadil sa v Pensylvánii, kde pracoval ako baník a neskôr ako oceliar.

Koučoval až do roku 1957, kedy sa dal na funkcionársku dráhu, ale po roku ho zlomili naspäť na striedačku a dotiahol tím až do finále. Po tejto sezóne ale klub kúpil nový majiteľ a presťahoval ho do Los Angeles. Tam však Kundla nešiel. „Nepáčil sa mi životný štýl tohto mesta. Hollywood, alkohol, drogy a podobne,“ spomínal John Kundla, ktorý od roku 1989 fandí Minnesote Timberwolves.