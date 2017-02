Svetový golfista pod paľbou kritiky: Bývalý snúbenec Wozniackej trpí kvôli Trumpovi!

Donalda Trumpa buď milujete, alebo nenávidíte – neexistuje nič medzi tým. Presvedčil sa o tom na vlastnej koži už aj Rory McIlroy, ktorý v posledných nerobí nič iné, iba odráža kritiku zo všetkých strán. Za všetko môže jediná fotografia, na ktorej sa jeden z najlepších golfistov na svete zvečnil s novým americkým prezidentom.

McIlroy ešte stále laboruje so zranením, no jeho návrat na greeny sa pomaly blíži a bývalý snúbenec tenistky Caroline Wozniackej už naplno trénuje. No a bol to práve kontroverzný Trump, s ktorým si minulý víkend severoírska golfová hviezda zatrénovala na jednom z ihrísk, ktoré prezident USA po celom svete vlastní.

Čítajte viac Jedna z najsexi tenistiek to už nevydržala: Bývalému snúbencovi poslala štipľavý odkaz

„Tiež nesúhlasím so všetkým, čo hovoria moji priatelia a rodina, ale napriek tomu aj s nimi hrám golf. Minulý týždeň ma pozvali, aby som si zahral s prezidentom Spojených štátov amerických a je už na vás, či rešpektujete osobu, ktorá tento úrad zastáva, alebo nie. Je však prezident, tak to treba rešpektovať,“ nechal sa počuť McIlroy, ktorý chcel takto umlčať kritikov.

Severoírovi dokonca niektorí nadávali do fašistov, pre čo 27-ročný hráč nenašiel najmenšie pochopenie. „Čítať od ľudí o tom, že som fašista len preto, lebo som strávil nejaký čas v spoločnosti niekoho iného, je smiešne. Moje stretnutie s Trumpom nemá žiadny politický kontext, len sme si proste zahrali spolu golf. To je všetko,“ dodal McIlRoy a stručne zhodnotil aj schopnosti 70-ročného biznismena a miliardára. „Na to, že má 70 rokov, tak hrá veľmi slušne.“

Fanúšikom prezradil, že sa do turnajového kolotoča vráti už čoskoro v Mexiku, čo je paradoxne krajina, ktorá je s Trumpom chtiac-nechtiac spätá od ohlásenia jeho kandidatúry na post prezidenta USA. Trump totižto aj po zvolení vyhlasuje, že postaví na hranici s Mexikom múr, aby zastavil prílev ilegálnych migrantov.