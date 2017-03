Tomi KID vytiahol z problémov nového šampióna: Nebyť jeho, stále fetujem

Silný príbeh napísalo náhodné stretnutie legendárneho slovenského boxera a mladíka, ktorý ešte pred dvoma rokmi holdoval drogám. Ide o Miloša Pusztaya, ktorý má za sebou temnú minulosť. Všetko však zmenila návšteva Tomiho „Kida“ v jednom z centier na prevýchovu detí.

„Miloš prišiel za mnou z resocializačného centra a do môjho klubu začal spočiatku chodiť, len aby nemusel byť v centre. Neskôr však zistil, že box mu niečo prináša a začalo ho to napĺňať. Úplne sa zmenil. Denne s ním bojujem. Tak ako on, aj ostatní sú len deti, ktoré mnohokrát nemajú pred sebou jasný cieľ,“ povedal Tomi.

Miloš si trénera Kida nevie vynachváliť a za to, čo pre neho urobil mu bude vďačný do konca života. Z drog sa našťastie dostal a teraz sa môže venovať len tomu, aby bol minimálne taký úspešný ako Tomáš. „Pána trénera beriem ako druhého otca, ktorý mi veľmi pomohol v osobnom živote. Keby nebolo jeho, tak dnes nie som tam, kde som. Stále by som pokračoval v tých veciach, čo som robil predtým, ako sú drogy, ktoré som užíval a všetko zlé okolo toho,“ povedal nádejný boxer.

Tomáš má vo svojom klube KO BOX Galanta viacero zverencov, ktorí nemajú rodinu a treba im pomôcť. Práve športom sa ich snaží nasmerovať na správnu životnú dráhu. „Neviem, či z neho môže byť šampión, ale určite viem, že z neho môže byť dobrý človek a to je pre mňa najviac. Nikdy nevidel svojho otca a snažíme sa o to, aby sa prvýkrát stretli. Nemá to vôbec jednoduché a veľakrát rozmýšľa, čo bude ďalej. Ale bojujeme, momentálne žije s nami a podporujeme ho vo všetkom,“ pokračoval Kovács.

Osemnásťročný chlapec už vie, čo je v živote dôležité a akým smerom sa má v budúcnosti uberať. Ostáva len dúfať, že bude úspešný a Slovensko bude mať ďalšieho boxerského šampióna. „Je to človek, ktorého si nadovšetko vážim. Tomiho som spoznal v resocializačnom centre, kde som sa liečil ako drogovo závislý. Zhodou okolnosti som sa k nemu dostal. Otvoril mi oči a ukázal život, ktorý má budúcnosť a na ktorom môžem pracovať,“ dodal na záver Miloš Pusztay.