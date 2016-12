Tóth je na seba prísny aj počas sviatkov: Cez Vianoce dokonca schudne

Žiadne prežieranie, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth sa dokáže ovládať aj cez vianočné sviatky. Na rozdiel od ostatných. „Ja to beriem opačne. Pre mňa sú Vianoce výzva. Keďže deti sú nedočkavé a na Štedrý deň večeriame už o pol štvrtej, dám si pôst už deň dopredu, lebo by mi to bolo málo. Trochu to počas Štedrej večere vykompenzujem, ale hneď potom si dám také predsavzatie, že sa neprejem. Dám si z každého rožka troška a niektoré veci aj oželiem. Keďže to robím už tri-štyri roky, stáva sa mi, že po Vianociach schudnem,“ smial sa čerstvý víťaz ankety Klubu športových redaktorov.

Slovenskému športu želá do Nového roku, aby prinášal aj naďalej toľko radosti ako v tom uplynulom. Ešte pred jeho príchodom ho však čaká rovnaký program ako každé vianočné sviatky. „Ja to volám Tour de Slovakia. Navštívim svokrovcov v Nitre, potom rodičov. Všetko však v rámci pohody, žiadne naháňanie. Užijeme si rodinu, jeden druhého,“ vraví Matej, ktorý sa v budove Slovenského národného divadla zjavil v už tradičnej vojenskej rovnošate – v uniforme nadporučíka.

Spoločnosť na slávnostnom galavečere mu robila manželka Lenka. „Bez nej by som nebol tam, kde som,“ ďakoval jej nový slovenský kráľ športu, ktorému Peter Sagan gratuloval medzi prvými. Ten to do Bratislavy ledva stihol. Ešte o šiestej vhadzoval buly na hokejovom zápase Žilina – Slovan. Žilinský fenomén je však rýchly aj na štyroch kolesách.

Práve medzi Tóthom a Saganom zúrila najväčšia bitka, Tóth napokon Saganovi prehru z vlaňajška oplatil. Rozdielom 75 bodov. „Byť najlepší na Slovensku je skvelý pocit, aj keď ja to ako súboj nevnímam. Pre nás športovcov je to najvyššie ocenenie, aké môže človek v tejto oblasti dosiahnuť,“ hovoril skromný olympijský šampión z Ria, ktorý dúfa, že výsledky medzi laureátov ankety žiadny sváry nevnesú.

A ešte z jedného dôvodu mal Tóth radosť z víťazstva. „Keďže som vyhral, je to pre mňa dôkaz, že olympiáda má stále cveng,“ dodal 33-ročný chodec banskobystrickej Dukly.