Toto McGregor nečakal: Známa boxerka mu pred súbojom storočia zrazila hrebienok

„Veď McGregora v ringu zabije,“ dušoval sa pred pár dňami legendárny boxer Mike Tyson, keď sa ho opýtali na to, ako vidí šance írskeho bojovníka z UFC proti neporazenému boxerovi Floydovi Mayweatherovi.

Duel, za ktorý obaja protagonisti zinkasujú desiatky miliónov dolárov, má jasného favorita. Veď Mayweather nikdy neokúsil príchuť porážku a veľkohubý McGregor si boxerský ring vyskúša po prvýkrát. Na stranu amerického boxera sa priklonila aj dvojnásobná olympijská víťazka v tomto športe Nicola Adamsová.

Podľa nej je duel najmä zábavou. „Je to šou pre ľudí – obaja niečo ukážu zo svojho repertoára a zároveň všetkých pobavia. Nie je to niečo, čo môžete vidieť každý deň, keďže bojovníci z UFC s profesionálnymi boxermi nesúperia. Mayweather však Conora zloží knokautom,“ povedala Britka pre Sky Sports.

A ako by zvládla ona samotná duel s charizmatickým McGregorom? Súdiac podľa jej slov, odvaha jej veru nechýba. „Určite by som vyhrala. Ak by sa boxovalo v ringu, tak o tom nepochybujem, ale v oktagone by to možno vyzeralo inak,“ dodala Adamsová, ktorá svojimi slovami írsku hviezdu UFC asi nepotešila.