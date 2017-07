Toto naštve všetkých fanúšikov: Český rozhodca sa bez servítky pustil do Sagana!

V článku, o ktorom hovoril Janout, je viacero možností potrestania. „Je tam poznámka, že v prípade, že ide o vážny priestupok - ohrozenie bezpečnosti iného pretekára - môže jury okamžite aplikovať vylúčenie z pretekov, čo urobila,“ vysvetlil.

VIDEO Cavendish sa po nenávistných odkazoch bojí o život: Nerobte to mojej rodine!

VIDEO Došla cyklistickým rozhodcom trpezlivosť? Sagan v tomto roku nie je až také neviniatko!

Na jeho slová sme všetci čakali: Oleg Tiňkov prehovoril o škandalóznom konci Sagana!

VIDEO Rozhodcovia na Tour sa museli zblázniť: Nevideli tento dôkaz Saganovej neviny?

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

Potom však pridal slová, ktoré musia našich fanúšikov nahnevať. „Kruté to nebolo. Súhlasím s tým, že to bol tesný špurt, boli na sebe nalepení štyria pretekári, ale záber zhora ma v tom rozhodnutí len utvrdil. Keby Sagan zostal tam, kde bol, a nehýbal rukami, síce by nemohol šprintovať naplno, ale ten manéver bol úplne zbytočný. Zablokoval Cavendisha úplne surovým spôsobom a podľa mňa je tá diskvalifikácia bez diskusií,“ nešetril tvrdou kritikou na slovenského šampióna Janout pre iDnes.cz.

FOTO VNÚTRI Peter Sagan na pohrebe svojho kolegu: S manželkou by ste ho možno ani nespoznali!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!

Český rozhodca, ktorý bol dva roky v jury najslávnejších pretekov, uznal, že vedľa Sagana veľa miesta nebolo, no aj tak viní nášho jazdca. „Keby sa Sagan rozhodol, že uhne doľava, tak to odnesie niekto iný a ľahla by celá ľavá strana, čo by bolo o to horšie. Ale on ani neuhol zo svojho koridoru, len vysunul lakeť. Mal ho azda niekde v polke Cavendishovhotela, takže ho vyslovene bránil. Keby ho nevystrčil, možno by to, došlo do cieľa bez problémov. Možno. Ale nebyť toho lakťa, Cavendish by podľa mňa nespadol,“ uzavrel svoje hodnotenie pre idnes.cz Miroslav Janout.

Kapitán Danko opäť úraduje: Neuveríte, prečo podľa SNS vylúčili Sagana z Tour!

Dochrámaný Cavendish po incidente so Saganom prehovoril: Myslí tieto slová vážne?

Cyklistické legendy a Saganovi spolujazdci sa len chytajú za hlavy: Čo ste to urobili?