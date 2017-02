Toto sa nikde vo svete nedeje. Zuzulovej otec odhalil podraz od asociácie, aký nemá obdoby

Vojnovú sekeru vykopal e-mail, ktorý od SLA obdržali naše reprezentantky s tým, že podpísaný štatút reprezentanta majú odovzdať do 27. decembra, inak im hrozí, že (okrem iného) nebudú môcť štartovať na pretekoch Svetového pohára.

Problémový vzťah tak dostal ďalšie rany

Zuzula sa ostro ohradil voči SLA so slovami, že predložený štatút je pre lyžiarky nevýhodný, takisto zostal nepochopený termín, v ktorom ho asociácia poslala. „My od nich nechceme nič, len aby nás nevydierali a prihlasovali na preteky,“ hovoril vtedy nahnevaný Zuzula. Pre denník SME dodal, že to bolo účelovo namierené proti zjazdárom Skúsená lyžiarka a jeho dcéra Veronika stručne, ale výstižne dodala, že „toto je naozaj pre silné žalúdky“.

Podrazy od problémových osôb

Paradoxom je, že tieto problémy akoby namotivovali obe slovenské lyžiarky. O niekoľko dní na úvod nového roka skončila na Svetovom pohári v Záhrebe Zuzulová prvá, Vlhová druhá. Úspech Sloveniek neprospel asociácii, rodičia jej poslali zopár odkazov. „To, čo predvádzajú dievčatá, je niečo neskutočné a jasná odpoveď Slovenskej lyžiarskej asociácii,“ reagoval otec Vlhovej Igor.

Ten si nedal servítku pred ústa a o necelé tri týždne ešte viac pritvrdil. Peniaze, ktoré v apríli minulého roka schválili jeho dcére na prípravu, podľa jeho slov zadržiavala kontroverzná postava v SLA Marino Mersich a na účet prišli až v decembri. „Vyše pol roka ich niekto musel zadržať pod hrozbou vyhodenia z práce. Tento zákaz vydal pán Mersich,“ vyhlásil Vlha, ktorý sa nezdráhal vymenovať tri konkrétne mená, ktoré podľa neho robia v asociácii zlú krv.

„Marino Mersich, Petra Penkert (hlavná kontrolórka SLA) a Ivan Ivanič (viceprezident SLA a predseda bežeckého úseku). S nimi sa asociácia nikam nepohne. Sú len dve riešenia, ako možno súčasné spory vyriešiť. Buď títo traja ľudia odstúpia alebo musí SLA zaniknúť a vznikne nová asociácia,“ povedal pre denník SME s dôvetkom, že nebyť podrazov od SLA, Vlhovci by boli ako druhí Saganovci.

Podľa Vlhu sa Mersich skrýva aj za spomínaným štatútom, ktorý lyžiarky obdržali pred Vianocami. „Toto nám spravili aj vlani pred sveťákom v Jasnej. Žiaľbohu, ako povedal pán Repka, máme problémové baby. Ale ony robia výsledky a za naše peniaze, za moje či Timove Zuzulove.“

Majstrovstvá Slovenska v Čechách?

Ani po majstrovstvách sveta sa situácia neupokojuje, skôr naopak. Timotej Zuzula verejnosti najnovšie odhalil ďalší z nepochopiteľných krokov SLA, ktorým ide proti slovenským lyžiarom. Pri jeho slovách aj skúsený harcovník ako je on len krúti hlavou.

„Tu nejde o peniaze, ako to mnohí otáčajú. Poviem vám teraz najnovší prípad. Ak ľudia, ktorí potvrdia týždeň pred Svetovým pohárom, že majstrovstvá Slovenska pôjdu do Čiech, tak to je gól do vlastnej siete. Toto si nikto z nás zase nezaslúžil. To nikto na svete nespraví vlastným pretekárom. Nemci či Švajčiari mali svoje majstrovstvá v St. Moritzi. Oni nám to dali do Čiech. Už z toho dôvodu títo ľudia nemajú čo hľadať na funkciách, ktoré zastávajú. A na tom stále trvám,“ povedal v rozhovore pre Šport24.sk.

Celý tento boj je vyčerpávajúci. Prvý konflikt prišiel so Zuzulovou, pokračoval so Žampovcami a teraz sa pridala aj Vlhová. Zuzula však asociácii ustúpiť nehodlá. „Vždy je to cielené proti najlepším pretekárom. Keď niekto vystrkuje rožky, treba ho zoťať, aby bol priemerný alebo podpriemerný. To je ich filozofia. Bojujem preto, aby pretekárom, ktorí sú teraz mladí, už viac neubližovali ľudia, ktorí nie sú v športe fundovaní,“ dodal pre denník SME.