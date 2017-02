Toto sa Trumpovi nebude páčiť: Víťazi Super Bowlu dali americkému prezidentovi košom

Dont’a Hightower, Martellus Bennett a Devin McCourty dali jasne najavo svoj postoj a vyhlásili, že sa nezúčastnia tradičnej ceremónie v Bielom dome. Každý rok zavítajú do sídla prezidenta USA víťazné kluby NHL, NBA, amerického futbalu a bejzbalu. Výlet do hlavného mesta čaká patriotov už piatykrát, no tentoraz bez vyššie spomenutej trojice hráčov čiernej farby pleti.

Vadí im práve novozvolený prezident Donald Trump, ktorý svojimi názormi ešte pred voľbami rozdelil obyvateľov na dva tábory. Časť občanov USA nedá na kontroverzného biznismena a multimilionára dopustiť, kým jeho odporcovia protestujú proti jeho rasistickým a populistickým rečiam.

Veď koniec koncov, po nástupe do funkcie ihneď vydal nariadenie o zákaze vstupu občanov siedmich moslimských krajín na pôdu USA a neustále sa vyhráža tým, že na hranici s Mexikom postaví múr, aby zamedzil prílivu ilegálnych imigrantov do Ameriky. V ohrození sa cítia práve menšiny a aj preto traja futbalisti New England Patriots neprídu na návštevu Bieleho domu.

„Už som tam bol predtým, takže to mám takpovediac z krku,“ povedal linebacker Hightower pre športový kanál ESPN. Martellus Bennett priamo po finálovom zápase v Houstone povedal médiám, že sa s Trumpom nechce stretnúť. „Je to tak. Ľudia vedia, aký mám z toho pocit, stačí ma sledovať na Twitteri,“ povedal futbalista hrajúci na pozícii tight end. Dokonca si zažartoval, že po Trumpovom zvolení sa mal presťahovať do vesmíru.

O niečo zhovorčivejší bol už kapitán patriotov Devin McCourty. „Základným dôvodom je to, že sa necítim v Bielom dome akceptovaný. Rozumiem, že pri prezidentovi, ktorý má toľko vyhranených názorov a predsudkov sa niektorí cítia ako vítaní, no nie každý je s takýmito výrokmi v pohode,“ prezradil magazínu Time.

Dátum návštevy u prezidenta USA ešte nie je známy, no rozhodnutie trojice futbalistov možno napodobnia aj ďalší spoluhráči. Na druhú stranu quarterback Tom Brady a aj tréner Bill Belichick pred prezidentskými voľbami podporili práve Donalda Trumpa, vlastník klubu Rober Kraft ho dokonca označil za dlhoročného priateľa.