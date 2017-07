Tour de France vyriekla finálový ortieľ: Takto rozhodla o osude Petra Sagana!

„Musím rešpektovať rozhodnutie, hoci s ním nesúhlasím – neurobil som nič zlé,“ povedal Peter Sagan desiatkam novinárov, ktorí ho čakali pred tímovým hotelom v stredu v doobedňajších hodinách.

Sagana jury diskvalifikovala v utorok po tom, ako sa v záverečnom šprinte dostal do kontaktu s Markom Cavendishom. Britský cyklista sa snažil obehnúť Tourminátora po pravej strane vedľa ochranných bariér, no keďže nemal dostatok miesta, hlavou narazil do Sagana, ktorý o ňom najprv netušil a neskôr reflexívne vystrčil lakeť.

Cavendish neudržal rovnováhu a po tvrdom páde putoval do nemocnice. So zlomenou lopatkou na Tour de France definitívne skončil. Novinár Matt Dickinson z britského denníka The Times na Twitteri uviedol aj to, že manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk bol poriadne naštvaný. Cyklistov sa jury údajne vôbec pred rozhodnutím o diskvalifikácii nespýtala na ich názory a Medzinárodná cyklistická únia (UCI) nijako nereagovala na sťažnosť nemeckého tímu.

Saganovi po etape najskôr odobrali 80 bodov zo súťaže o zelený dres a udelili mu 30 sekundovú penalizáciu, no už o pár desiatok minút neskôr vedenie pretekov vyhlásilo, že slovenského cyklistu z Tour de France diskvalifikovalo. Odvolanie Saganovho zamestnávateľa teda žiadnu zmenu neprinieslo.

"V prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste sem prišli. Včera som sa k tomu nevyjadroval, myslím si, že na to nebol vhodný čas. Čo môžem robiť, no jednoducho môžem len akceptovať rozhodnutie jury, no určite s ním nesúhlasím. Nemyslím si, že som v tom špurte spravil niečo zlé, no je veľmi zlé, že Mark spadol. Dôležité je, aby sa dobre zotavil, mrzí ma to. Ako ste už videli aj na internete, bol to šialený špurt, no nebol prvý ani posledný taký. Markovi želám skoré uzdravenie," povedal Peter Sagan v stredajšom rozhovore na oficiálnom twitterovom konte Bory.

Čítajte viac