Tvrďas McGregor má veľké srdce: Milióny rozhadzuje jedna radosť, týmto darčekom šokoval sestry

Keď sa povie UFC, čo je súťaž v zmiešaných bojových umeniach (MMA), asi každému sa v mysli vynorí práve Conor McGregor, ktorý je najväčšou hviezdou nekompromisných bitiek v oktagone. Ír nie je tvárou UFC len tak nadarmo, pre jeho správanie je milovaný a nenávidený a rozruch vyvolá vždy, keď otvorí ústa.

Aj to je dôvod, prečo 28-ročnému rodákovi z Dublinu na účet každoročne pribúdajú milióny. Len za rok 2016 si vďaka trom stretnutiam a rôznym sponzorským zmluvám McGregor podľa vlastných slov zarobil 40 miliónov dolárov.

Bohatstvo zároveň dáva rád najavo na sociálnych sieťach a za zarobené peniaze si okrem tradičných vecí stihol kúpiť aj vlastné lietadlo. Bojovník však nezabúda ani na rodinu – len nedávno všetkým kúpil úplne nové vozy od BMW a naposledy potešil svoje sestry, ktorým doprial luxusné hodinky Rolex.

Nečudo, že sa nimi spolu s McGregorom pochválili na sociálnych sieťach. „S*ať na to, je piatok, poprosím si Rolex pre moje sestry,“ napísal Aoife a pripojila fotografiu aj so sestrou Erin a Conorom, ako ich objíma okolo ramien aj s novými darčekmi. Kto by veru nechcel takého štedrého brata.