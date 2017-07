Tvrdé slová od veľkého rivala na adresu Sagana: Potom však prišlo niečo, čo by ste nečakali!

Štvrtá etapa mala rovinatý dojazd a už pred jej štartom bolo jasné, že si to vo finiši o triumf rozdajú šprintéri na čele s naším Petrom Saganom. Tomu sa však záver etapy s cieľom vo Vitteli stal osudným, pretože niekoľko metrov pred cieľom narazil do jeho vystrčeného lakťa Mark Cavendish, ktorý chcel slovenského cyklistu obehnúť z pravej strany popri ochrannej bariére, kde však nemal dostatok miesta a po tvrdom páde a nepríjemnom zranení ramena na Tour de France skončil.

Rozhodcovská jury Sagana následne vylúčila z podujatia a v návale emócií naložil päťnásobnému držiteľovi zeleného dresu aj manažér tímu Lotto Soudal Marc Sergeant. Za ten jazdí aj Nemec André Greipel, ktorý je už dlhé roky jedným z najväčších rivalov slovenského cyklistu v hromadných dojazdoch. Na Sagana mal ťažké srdce už po tretej etape, ktorú Slovák vyhral.

„V pondelok to bolo o tom istom na šprintérskej prémii, Sagan lakťom vrazil do Greipela a v cieli bol z toho celého rozčarovaný. Pýtal som sa Andrého a povedal mi, že ho štve Saganov prístup, pretože robí pohyby, ktoré by nemal robiť. Spraviť dvakrát po sebe to isté, to je už priveľa, André mi povedal, že Sagan už nie je jeho priateľom,“ vyjadril sa Sergeant pre Eurosport len niekoľko minút po celom incidente.

Greipel po prejazde cieľom vyhlásil, že Sagan sa správa ako kráľ a myslí si, že mu všetko prejde. Skúsený cyklista sa však Saganovi po preštudovaní videozáznamu celého pádu o niekoľko hodín neskôr prostredníctvom Twitteru ospravedlnil. „Niekedy by som si mal pozrieť záznam ešte pred tým, ako niečo poviem. Ospravedlňujem sa Peťovi, pretože rozhodnutie jury je príliš tvrdé,“ napísal pretekár Lotto Soudal na sociálnej sieti.

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard.