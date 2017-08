Tvrdý trest pre známeho slovenského športovca potvrdený: Môže to byť jeho koniec!

Po potvrdení nálezu B-vzorkou prípad prevzala od Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky disciplinárna komisia Slovenského zápasníckeho zväzu. Tá mu udelila štvorročný dištanc, proti ktorému sa Lévai odvolal.

Odvolacia komisia Slovenského zápasníckeho zväzu však teraz jeho žiadosť zamietla, z dôvodu, že: „po preskúmaní kompletného spisového materiálu došla k záveru, že odvolanie športovca je nedôvodné, neobsahuje žiadne dôkazy, ktoré by jeho vinu zoslabovali, alebo ho vyviňovali zo spáchania skutku – porušenia antidopingového pravidla,“ cituje z odôvodnenia denník Šport.

Lévai ako aj jeho tréner Karol Lengyel priznali, že zápasník užíval meldónium, no iba do decembra 2015, kedy ešte nebolo na zozname zakázaných látok. Užívanie erytropoetínu (EPO) vytrvalo odmietajú. Odvolacia komisia však uvádza, že nemala žiadne pochybnosti o tom, že uvedené látky sa v biologických vzorkách športovca nachádzali.

Lévaiov štvorročný trest tak zostáva v platnosti. Vyprší až v roku 2020 krátko pred olympiádou v Tokiu. I v prípade, že by sa na súťažnú žinienku vrátil, na kvalifikáciu na OH by mu nezostalo dosť času. Pre najúspešnejšieho slovenského zápasníka posledných rokov to tak pravdepodobne znamená koniec kariéry. Pravdepodobne sa ešte odvolá aj na civilný súd.