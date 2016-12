Úprimná spoveď boxera Tomiho KiD-a o detstve: Keď ma otec zbil, plakala celá ulica

Tomi je pokračovateľ boxerského mena Kovács. Jeho otec Pavol, bol majster Československa a niekoľkonásobný reprezentant. Na detstvo spomína len v dobrom a je rád za rodinu, ktorú má. Bez otca by možno nebol tam, kde je.

Čítajte viac VIDEO Legendárny Tomi Kid sa rozlúčil s kariérou: Tvrdý boxer sa neubránil slzám

"Mal som krásne detstvo. Na rozdiel od mojich zverencov som mal všetko, čo som potreboval. Som z robotníckej rodiny a aj keď sme nemali veľa peňazí, boli sme úplná rodina. Otec bol murár a mamina krajčírka. Veľmi často sme s celou rodinkou chodievali do prírody. Ocino pracoval aj v Rakúsku, len aby sme sa mali dobre,“ povedal Tomi.

Čítajte viac VIDEO Legendárny Tomi Kid sa rozlúčil s kariérou: Tvrdý boxer sa neubránil slzám

Legendárny boxer pochádzajúci z Galanty bol tiež vzorný študent. Tlačil ho k tomu najmä otec Pavol, ktorý chcel, aby bol Tomáš vzdelaný a nemusel ťažko manuálne pracovať, ako on. Kvôli škole sa nevyhol ani poriadnej bitke. „Otec ma udrel dvakrát v živote. Prvýkrát kvôli dvom pätkám, ktoré som dostal v krátkom čase z matematiky. Vždy totiž dbal na to, aby sme s bratom Petrom mali v škole dobré výsledky a nemuseli ťažko pracovať ako on. Síce som sa učil veľmi dobre, ale keď k prišlo k situácii so spomínanými päťkami, nebolo to zrovna príjemné. Dostal som takú bitku, že plakala celá ulica a nevedela ho odo mňa odtrhnúť ani mamina, ani brat,“ skonštatoval Tomáš s úsmevom na perách.

Ako každý tínedžer, tak ani Tomáš nebol výnimku, keď sa niekde potuloval a nikto z rodiny ho nevedel nájsť. Otec s tým nemal pochopenie a nasledoval tvrdý trest. „Druhýkrát ma ocino zbil vtedy, keď ma nikto nevedel nájsť, pretože som bol u kamaráta. To však boli jediné dva prípady, kedy som dostal za ucho. Otec ma naučil ako byť zodpovedný a silný muž. To sa snažím učiť mojich zverencov,“ dodal na záver najlepší slovenský boxer súčastnosti.

Možno vďaka príkladnej výchove rodičov Kovácsovcov je teraz Kid vzorný otec a človek, ktorý pomáha svojim zverencom. Tí po väčšine nemajú vlastných rodičov a do jeho boxerského klubu prišli z resocializačných centier. Kovács sa im snaží vďaka športu ukázať tú správnu cestu a čo je v živote dôležité.