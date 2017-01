Úvod Dakaru preveril Slovákov: Oravec Svitko zvládol 40-ky, Jakeš to dal aj bez gúm

Prvá etapa viedla z Asunciónu do Resistencie a spolu s presunmi merala 454 km. „Trať bola dosť nebezpečná. Okrem toho, že bola po dažďoch rozmočená a blatistá, aj vychádzalo slnko. Stromy vrhali tiene, takže sme nevideli, či sú na ceste nerovnosti, alebo nie. Celkovo som však bol spokojný, 14. miesto nie je zlé, zatiaľ výborne funguje aj motorka,“ pochvaľoval si Svitko.

Kým na jeho rodnej Orave sú v týchto dňoch teploty pod nulou a padá sneh, v Južnej Amerike je počasie úplne iné. „Dosiaľ sme tu mali vyše štyridsiatky, strašné teplo. Aj v noci. Má sa trochu zatiahnuť, ale o veľa stupňov sa neochladí,“ priblížil obhajca druhého miesta z lanskej sezóny.

Jakeš nemal pneumatiky

Ivan Jakeš uzatváral v úvodnej časti Dakaru prvú tridsiatku. „Prvá etapa nebola bohvieaká. Nezohnali sme endurové pneumatiky, ktoré sme potrebovali, v KTM-ke sa mi už neušli. V noci pršalo, na trati bolo veľa blata, bol to čistý motokros. Gumy sa mi dosť šmýkali, musel som to dosť korigovať. Napokon som radšej zvoľnil, aby som došiel bez pádu a neublížil si hneď na začiatku Dakaru,“ opisoval nástrahy 39-kilometrového úseku.

V nasledujúcich etapách problém s pneumatikami nebude musieť riešiť, keďže všetci budú mať rovnaké podmienky. „Endurové gumy, ktoré niektorí použili, sa veľmi rýchlo opotrebujú, vydržia pár desiatok kilometrov,“ vysvetlil. Krátky meraný úsek čaká pretekárov už len v dojazdovej 12. etape, aj ten však má 64 km.

Na kompletne zloženej motorke – už aj s novými tlmičmi – šiel Jakeš prvýkrát. „Príliš som ju nestihol otestovať, trať bola mäkká, plná toboganov, šli sme dosť pomaly,“ skonštatoval.

Viac príležitostí v tomto smere ponúkla druhá etapa z Resistencie do mesta San Miguel de Tucamán s 275 km dlhým meraným úsekom. „Malo by to byť rýchlejšie, väčšinou sa pôjde po feš-fešových pistách. Snáď sa to konečne bude podobať na rely,“ zaželal si Ivan.