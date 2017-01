Už ani Paľo Habera sa na to nemôže pozerať: Tvrdé vyjadrenia na adresu lyžiarskej asociácie

Kým Veronika Velez-Zuzulová s Petrou Vlhovou ukazujú svetu svoju extratriedu – naposledy v Záhrebe pred seba nepustili žiadnu inú slalomárku, keď si podelili prvé a druhé miesto – asociácia im neustále robí prieky. Naštvalo to už aj známeho slovenského speváka Pavla Haberu. Na Instagrame funkcionárov SLA nijako nešetril.

„Musím to napísať. Každá krajina a jej lyžiarsky zväz by obe naše športovkyne nosili na rukách a vážili si ich, aké meno nám v zahraničí robia. My Slováci sme zvláštni ľudia a asi aj niektorí z tých, ktorí sedia v Slovenskom lyžiarskom zväze. Inak by som nečítal o takých problémoch, o akých Veronika už niekoľko sezón otvorene hovorí,“ píše Habera a pokračuje: „Zdá sa, že ani to, že sú s Petrou jedny z najlepších na svete, im nepomôže k tomu, aby s našou lyžiarskou asociáciou mali normálny vzťah. Sorry, že to píšem, ale niektoré veci fakt nechápem,“ dodáva dnes už 54-ročný bývalý líder skupiny Team, ktorý za svoj status rýchlo nazbieral viac než tri tisícky lajkov.

Hoci sa bývalý Zlatý slávik pomýlil v názve organizácie – na Slovensku máme lyžiarsku asociáciu, nie zväz – väčšina ľudí, zapojených do diskusie, dáva Haberovi za pravdu. O takúto propagáciu asi naši lyžiarski šéfovia nestoja.