V zápase Mayweathera s McGregorom nepôjde o fazuľky: Pobijú sa o krásavca s tisíckami diamantov!

To, že to nebude len obyčajný zápas o majstra sveta nasvedčuje aj opasok, o ktorý sa títo kohúti budú mlátiť. Jeho cená sa šplhá do astronomických výšok. Z čoho presne sa skladá tento unikát, ktorým sa bude jeden zo športovcov chváliť?

Opasok obsahuje 3360 diamantov, 600 zafírov, 160 emeraldov a približne 1,5 kg 24-karátového zlata. Okrem nápisu ‚Money Belt' sú na ňom aj mená oboch aktérov súboja.

Na výrobu pásu použili kožu z aligátora. "Nádherná lebka a nádherný opasok pribudne do mojej zbierky lebiek a opaskov," opísal McGregor na sociálnej sieti Twitter.