Velez Zuzulová to o konci kariéry povedala jasne. Slovenských fanúšikov naozaj nepotešila!

O tom, že Veronika skončí možno už po tejto sezóne, sa v kuloároch hovorí čoraz hlasnejšie. Čo je teda na tom pravdy a ako to je v skutočnosti. „Myslím si, že to nie je otázka na teraz. Aj keď by som bola rozhodnutá, že končím, určite vám to nepoviem. Tohtoročné majstrovstvá sveta však budú pre mňa posledné,“ povedala v cieli slalomu vo Flachau Veronika Velez Zuzulová.

Veronika v ňom skončila na piatom mieste. Pod jej výkon sa podpísala choroba. „Choroba ma položila. Bolo to naozaj veľmi náročné. Už keď som išla na rozjazdenie, mala som pocit, ako keby som išla dvojminútový slalom. Som hotová mám za sebou strašnú sériu slalomov. V Záhrebe to len začínalo. Už bolo len horšie. Som z toho unavená. Dusilo ma na konci. Necítim sa dobre. Chvalabohu je to za mnou. Dnes som bola naozaj rada, že vôbec žijem,“ dodala zničená naša lyžiarka, ktorá sa v najbližších dňoch chystá hlavne liečiť a oddychovať. Nuž, všetci veríme, že sa čím skôr dá do poriadku.