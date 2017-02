Velez-Zuzulová neskrývala svoj smútok: Slová, z ktorých ide bolesť

Ste dve hodiny po pretekoch. Ako to teraz s odstupom času vnímate?

- Sklamanie stále pretrváva a bolí to. Poplakala som si, ale už je to lepšie. Je to hrozný pocit, keď viete, že je po všetkom a vy už s tým nemôžete nič robiť alebo to napraviť. V tom je náš šport drastický. Keby som bola maratónec, tak vstanem a ešte preteky dobehnem. V lyžovaní to jednoducho nejde.

Vy ste chytili „špicara“. Čo sa vlastne stalo?

- Atakovala som to na doraz. Na žiadnom šampionáte som doposiaľ tak naplno ešte nešla, ale tu som musela, pretože šanca bola veľká, ale aj rozostupy boli veľmi malé. Bola nás dosť, čo sme túžili a mali na medailu. Mne to, bohužiaľ, nevyšlo.

Dalo sa tomu vypadnutiu predísť?

- Prvý medzičas som mala výborný. Dostala som „špicara“. Ten v slalome jednoducho chytíte a veľmi rýchlo. Bola to typická slalomová chyba.

Napriek dnešnému výpadku, máte z MS medailu, ktorá vám chýbala. Striebro z tímovej súťaže bolo doslova senzáciou. Je to aspoň ako takou náplasťou?

- To určite áno. Pri mojom mene bude svietiť, že mám konečne medailu z MS. Teraz sa budem snažiť na sobotňajší slalom čím skôr zabudnúť. Som druhá na svete a budem sa snažiť obhájiť toto umiestnenie. Budem sa snažiť bojovať do posledných pretekov. Sezóna je tak či tak výborná.

A zabojovať o malý glóbus?

- Mikaela Shiffrinová je silná pretekára. Musela by som mať obrovské šťastie, aby to vyšlo. Cieľ je udržať si to druhé miesto. Budem sa snažiť bojovať do posledných pretekov. Sezóna je tak či tak z celkového pohľadu výborná.

Vy ste sa vyjadrili, že tieto MS sú pre vás posledné v kariére. Ako vidíte ďalej svoju budúcnosť?

- Teraz sa určite k tomu nebudem vyjadrovať. Čaká koniec sezóny. Po nej sa všetko včas dozviete. Teraz nemyslím na to, čo bude.

Čo budete teraz robiť?

- Teraz budem v kruhu najbližších a kamarátov. V nedeľu pôjdem domov. Budem trénovať, vyspím sa a snáď to bude lepšie.

Bude vás tento výpadok dlho ešte škrieť?

- Viac by ma škrelo a bolelo, keby som išla na istotou a skončila štvrtá. Takto viem, že som dala do toho všetko.