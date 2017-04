Velez Zuzulová s Vlhovou budú v Záhrebe ako doma! Trať im pripravili Slováci

Takejto pocty sa dostáva zväčša iba tým najväčším lyžiarskym veľmociam. Naša krajina medzi ne aj vďaka slalomárkam Petre a Veronike patrí. A tiež vďaka partičke zo severu Slovenska. Tú Chorváti oslovili a požiadali ju pomoc pri príprave trate, na ktorej sa dnes predstavia najlepšie lyžiarky na svete v ďalšom diele Svetového pohára slalomu žien.

A čo je vlastne úlohou slovenských expertov? „Príprava trate zahŕňa jej sťahovanie či nosenie tyčí pri jej stavaní. Je toho dosť. Musíme kompletne zabezpečiť všetko, aby súťaž prebehla tip-top,“ vysvetľoval Mikuláš Milan zo Závažnej Poruby. Tvrdí, že Slováci nie sú v tomto fachu žiadni zelenáči. „Máme za sebou už viacero Svetových pohárov, v ktorých sme pripravovali preteky a trať. Najčastejšie chodíme práve sem do Chorvátska,“ doplnil Milan.

„Chlapci, ten spodok je dosť hrboľatý. Robte s tým niečo,“ podpichla slovenskú partičku počas včerajšieho tréningu Veronika Velez Zuzulová. No potom preladila na vážnejšiu nôtu a Slovákom vystrúhala poklonu. „Svah je dobre pripravený, ale nebudú to ľahké preteky,“ doplnila Veronika, ktorá rovnako ako jej mladšia kolegyňa nemá na Záhreb najlepšie spomienky. Na poslednom Svetovom pohári, ktorý sa konal na kopci Sljeme v roku 2015, obe naše dievčatá vypadli v prvom kole. „Je to nevyspytateľný kopec,“ dodala Vlhová.